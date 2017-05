El Junior da la cara

Por Agencias > Quequi

Julio César Chávez Jr. salió a dar la cara por los videos en los que se le puede ver en estado de ebriedad y rodeado de mujeres, luego de perder su pelea con Saúl “Canelo” Álvarez, en la ciudad de Las Vegas.

El hijo de la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez Carrasco, consideró que todo fue con el afán de dañar su imagen y que su peor error fue confiar en las personas equivocadas.

“No sé, creo que todo eso del video estaba planeado, fue algo hecho para ‘quemarme’. Sí, en lo que hicieron el video y luego se fueron. Nunca he pagado por una mujer, ni lo voy a hacer.

“Yo creo que se aprovecharon de mí. Soy muy confiado y al que se me acerca le brindo mi amistad. No fue lo correcto, lo sé, pero tampoco es para decir que soy lo peor, un corriente, un vulgar, un infiel, ni un mal ejemplo para la juventud”, dijo el Junior.

Asimismo, el pugilista sinaloense reveló que, fuera del cheque de la pelea, que extravió, lo que más le preocupaba fue el sentir de su esposa Frida Muñoz.

“Para mí el dinero va y viene, lo que me importaba era que mi mujer supiera que no había pasado nada con las otras chicas.

“Recién sucedió esto, le pedí perdón. Por supuesto que se enojó conmigo, es mi mujer, pero hablé con uno de los muchachos con los que estoy en el video y le reclamé; se asustó”, dijo Chávez Jr.

“Le dije: aquí el problema no es el reloj, el dinero va y viene, quiero que le digas a mi mujer que no pasó nada con las otras chicas. Él contestó “las mujeres llegaron y se fueron”. “Eso me quitó un problema con Frida”, mencionó Chávez Jr., quien agregó que “no me voy a retirar, esto fue una pelea importante; tenía mucho tiempo sin pelear en el peso”.