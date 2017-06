El Sincler, presunto homicida de Héctor Cacique, revela narcomanta

CANCÚN.- Aparece narcomanta en la avenida Tulum y da información sobre presunto homicida de Héctor Casique

Sincler

Deja de hacerte pendejo, sabemos que tu mataste a Héctor Cacique .., no subestimes a las autoridades ni a la ciudadanía todo mundo sabe que las mantas las has puesto tu para desviar la atencion, q te escudas bajo la protección de Valdovinos y el PJ Molina, pj Alias chico Juan Manuel Nuñez Loria.. ya que no tienes huevos marrano de mierda ..pero esto no se va a quedar asi vas a mamar

Atte cmdte corleone