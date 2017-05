Emite Cdhqroo medida cautelar por omisión de SSP durante linchamiento de LordNaziRuso y homicidio de joven

CHETUMAL.- El Ombudsman del Estado, Harley Sosa, Guillén informó que se abrió una queja de oficio y emitió una medida cautelar por el sonado caso del linchamiento y homicidio en la ciudad de Cancún del viernes pasado, misma que fue dirigida al Presidente Municipal de Benito Juárez, Remberto Estrada Barba.

La Segunda Visitaduría General con sede en la ciudad de Cancún inició desde el pasado sábado 20 de mayo las investigaciones correspondientes y el proyecto de la medida precautoria, luego de que el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo girara instrucciones para abrir la queja VG/BJ/132/05/2017 correspondiente a las presuntas omisiones en las que incurrieron los elementos de seguridad pública municipal durante los hechos.

De acuerdo a las primeras versiones obtenidas por la CDHEQROO, el día 19 de mayo por la tarde, varias personas acudieron al domicilio de una persona de nacionalidad extranjera para reclamarle de manera violenta las agresiones verbales y discriminatorias que realizaba en contra de habitantes de esa Ciudad, las cuales subía a las redes sociales ofendiendo la dignidad de los mismos.

El toral de estos hechos, fue la omisión de los elementos de la Policía Preventiva Municipal, que acudieron al lugar donde se estuvo suscitando el incidente y no actuaron con determinación y firmeza para disuadir o prevenir que la situación terminara con lamentable desenlace en la comisión de los delitos de homicidio y lesiones. Poniendo en duda la eficiencia y profesionalismo en la actuación de los Agentes, cuando por obligación constitucional deben salvaguardar la integridad física de todas las personas en el Municipio de Benito Juárez, Q. Roo.

En este sentido, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado acordó actuar en la presente circunstancia que tuvo un desenlace fatal por la omisión de los elementos de esa corporación, puesto que no actuaron con la debida diligencia y determinación que el caso ameritaba, para prevenir la comisión de delitos y brindar seguridad a la población en general. La medida estriba en que de manera inmediata, se gire instrucciones al Director General de la Policía Preventiva Municipal, para que los elementos de esa corporación a su cargo cumplan con el mandato Constitucional de proteger la integridad física y patrimonio de todas las personas del Municipio de Benito Juárez; con actos tendientes a conservar la tranquilidad y el bienestar colectivo de las personas y de sus comunidades, tomando las medidas necesarias para evitar que se vean afectados. Así mismo que actúen con prontitud y firmeza en un marco de estricto respeto a los derechos humanos y evitar con ello que se cometan delitos que ofenden a la sociedad quintanarroense. De igual modo se solicitó se garantice la seguridad física y patrimonio de quien resultó lesionado.

Sosa Guillén exigió que ni el homicidio en contra del joven que murió apuñalado, ni las lesiones en contra de la persona extranjera queden impunes, por lo que exhortó a las autoridades correspondientes a desahogar las investigaciones bajo el debido proceso y sancionar a quien resulte responsable.

De igual modo hizo hincapié que la violencia no puede combatirse con violencia, y que los hechos acontecidos son una alerta para las instituciones del estado de que la sociedad necesita acciones contundentes para cumplir con sus demandas de seguridad, paz y orden público, porque de otro modo puede desencadenar reacciones que rebasen a las instituciones y pongan en peligro la estabilidad de Quintana Roo.

Finalmente el presidente del organismo estatal declaró que se abrirá adicionalmente una queja de oficio, para darle vista a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el fin de que también investigue las probables actuaciones u omisiones del Instituto Nacional de Migración, respecto a las denuncias en contra de la persona de origen extranjero.

(Derchos Humanos)