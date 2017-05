En cualquier momento cae Borge: Carlos

CANCÚN

Por Raimon Rosado > Quequi

Sí existen imputaciones directas contra el exgobernador Roberto Borge Angulo, tanto en las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado, como la Procuraduría General de la República, que avanzan conforme a derecho.

Así lo afirmó el gobernador Carlos Joaquín González, quien declaró que en las investigaciones que se llevan a cabo, de un momento a otro se podrá llegar a la “cabeza” del asunto.

“El trabajo se ha hecho, se han presentado las denuncias correspondientes, se han revisado y llevado a cabo las auditorías y seguimos trabajando en esa búsqueda,” indicó el jefe del Ejecutivo estatal. “Insisto: es un tema que tiene que ver directamente con las instituciones que imparten justicia en nuestro estado”.

Pese a ello, reiteró que existen denuncias a nivel estatal y federal que avanzan, además de las nuevas que podrían surgir, conforme las autoridades competentes vayan desahogando las auditorías e integrando las acusaciones.

– Pero existen imputaciones contra Roberto Borge

– Sí, claro, las hay, por supuesto que las hay. Todo está en un proceso, ese proceso está presentado, sigue avanzando, espero que haya datos.

Entrevistado posterior a su participación en el Foro Estatal de Mejora Regulatoria que se llevó a cabo en la Universidad del Caribe de Cancún, el gobernador rechazó que se estén dilatando u olvidando las acusaciones contra las autoridades pasadas, sino que recalcó que éstas deben realizarse con base en documentación e investigación cuidadosa.

Enfatizó que no está en sus manos definir el tiempo que podrá tomar obtener más resultados en un proceso que, en días pasados, arrojó la detención de los ex funcionarios estatales, Mauricio Rodríguez Marrufo y Paulina García Achach, dado que instituciones de justicia como la Fiscalía, son autónomos y tiene sus propios tiempos, cuyos resultados se están dando poco a poco.

DECLARACIONES

También se le preguntó por las declaraciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de que no existen órdenes de aprehensión, lo que corroboró, pero aclaró que eso no significa que no hubiera “nada”.

“La investigación y el trabajo se ha hecho, se ha establecido, se han presentado las denuncias correspondientes, se han llevado a cabo las auditorías y seguimos trabajando en esa búsqueda”, insistió.

Cabe destacar que en una entrevista previa, Joaquín González confirmó que no habían órdenes de aprehensión aún contra Roberto Borge Angulo; no obstante, existen seis denuncias que lo implican de forma directa, dos ante la Fiscalía y cuatro ante la PGR, principalmente por la venta de tierras públicas a precios inferiores a su valor.

Este remate irregular de la reserva territorial derivó en la detención el viernes pasado del exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Rodríguez Marrufo, quien permanece recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Chetumal, acusado de un quebranto financiero de 39 millones de pesos.

Su subsecretaria y luego sucesora en el puesto, Paulina García Achach, también fue detenida el lunes, aunque obtuvo libertad bajo fianza.