‘Enamorada’ a sus 35 años de trayectoria

Ciudad de México

Agencias Quequi

Lucero una vez más confirma que solo es pareja sentimental de su novio desde hace cuatro años, el empresario Michel Kuri. De esta manera contestó y negó que ya se haya casado, “No, yo no, fue una boda de alguien más. Cuando nos casemos, nosotros los vamos a invitar a todos, va a ser un motivo de orgullo y amor”.

Declaró lo anterior en conferencia de prensa durante la cobertura de la sexta entrega de los Premios Bandamax 2017, hasta donde llegó como ganadora de la categoría Solista Femenina del Año con su álbum de banda sinaloense Enamorada.

La cantante recibió este premio en su colección de galardones a lo largo de 35 años de trayectoria artística, tras ser acompañada en la premiación por su señora madre Lucero y su hija Lucerito de 12 años.

“Los éxitos saben mejor cuando se comparten como en esta noche, si está a mi lado mi hija consentida y mi hijo consentido, él no vino, no tuvo tiempo, tenía otras actividades. Me encanta que ellos me acompañen, que les guste estar acá. También está mi mamá en estos momentos”.

SEGUNDO ÁLBUM CON SONIDO DE BANDA

Lucero informó que luego que Enamorada es Disco de Oro, ya está tomada la decisión de hacer un segundo volumen con la misma línea musical y espera que le vaya igual de bien que la primera producción.

“Enamorada, representa mucho para mí. Estoy súper contenta, es un premio muy especial, este primer disco con banda sinaloense y me está dando muchas sorpresas. Y sí, me ha traído una renovación, una nueva alegría en muchos aspectos. Al público le ha gustado esta producción de Luciano Luna. Son muchos logros que uno sueña cuando lanzas producciones. Y hasta que no se cumplan, uno no esta satisfecho. El disco es del público, para mí ha sido el cúmulo de muchos sueños”.