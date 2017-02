Encajan diente a los náuticos

Por Luis Roel Itzá > Quequi

Prestadores de servicios náuticos de la isla que se encuentran en la Marina Fonatur y que suman cerca de 200 embarcaciones, denuncian que la Apiqroo les está cobrando 500 pesos, más del 200% que el año pasado, por expedir una constancia de albergue, que es un requisito que a su vez les solicita la Capitanía de Puerto para otorgarles el permiso de servicio turístico, sin el cual no pueden operar y a su vez sirve para renovar sus seguros.

César Cepeda, uno de los usuarios de la Marina Fonatur que administra la Apiqroo, dijo que la vez que su titular, Alicia Ricalde, visitó la isla y acudió a un evento en dicho recinto, fue recibida de manera cortés, pero que con seguridad no será así la siguiente ocasión, ya que está cometiendo un abuso en contra de los prestadores de servicios náuticos, quienes deben cumplir con el requisito que les marca la autoridad portuaria de presentar una constancia de albergue de sus embarcaciones para poder tramitar sus permisos.

Explicó que el año pasado el costo era de 150 pesos y se trata únicamente de un documento donde consta que utilizan la marina para el resguardo de las embarcaciones, por el que ya están pagando un servicio; dicho documento no es algo complejo de hacer, por lo que se les hace exagerado que ahora les estén cobrando 500 pesos por embarcación sin ninguna explicación del incrementó a más del 200%, en comparación con el año pasado.

Por si esto no fuera poco, el permiso no se los querían dar debido a que aún no se concluye la entrega oficial de la Marina por parte del Fonatur a la Apiqroo, por lo que no podían comprometerse legalmente a garantizar algo que no tenían; esto ocasionó que algunas embarcaciones perdieran o están a punto de perder sus seguros, debido a que para poder renovar contrato con las aseguradoras necesitan del permiso de servicios turísticos que emite la Capitanía de Puerto.

Al no poder renovar y realizar nuevamente el contrato, la aseguradora les cobra más, al considerarlos nuevos y se pierde además la antigüedad que vienen generando y que les da muchos beneficios.

La directora de la Apiqroo, Alicia Ricalde Magaña, se embolsará cerca de 100 mil pesos únicamente con el cobro de las constancias que emitirá a los propietarios de las 200 embarcaciones, quienes dicen que no les están dando mantenimiento adecuado a las instalaciones, que en un principio y por ser nuevas, lucían muy bien.