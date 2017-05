Encalla velero en playa Mezcalitos, en Cozumel

Cozumel.- Durante la madrugada del sábado un velero encalló en una zona rocosa en el lado oriental de la isla de Cozumel cerca de la playa conocida como Mezcalitos. Trabajadores de restaurantes que acuden a trabajar a primera hora reportaron la embarcación que no tenía tripulación alguna por lo que se les hizo sospechoso por ser un sitio poco frecuente de navegación.

Se trata de un velero color arena con toldos verdes, con el nombre aria al parecer proveniente de Myrtle Beach que es una ciudad ubicada sobre la costa del Océano Atlántico, en el condado de Horry, Carolina del Sur de Estados Unidos.

Elementos de la Secretaria de Marina se presentaron al lugar pero después de revisar no encontraron nada anormal y solo tomaron datos para retirarse al no ser de su competencia.

La embarcación no es utilizada para actividades turísticas y según testigos había sido visto fondeado en la zona sur de la ínsula a la altura de Villa Blanca, aunque la Capitanía de Puerto no ha confirmado esta versión, sin embargo, no se cuenta con mucha información al respecto y se presume que pudiera estar relacionado con el tráfico de cubanos ya que no existe vigilancia policiaca nocturna del lado oriental como ocurre normalmente en temporada de arribo de tortugas marinas.

Hasta la tarde de este sábado nadie había reclamado la propiedad.

Luis Roel