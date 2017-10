Estrena nuevo novio

Desde hace unos meses se dijo que había muchas señales de que la ex pareja formada por Emma Stone y Andrew Galfield podría retomar su relación, comenzando porque la actriz viajaba constantemente a Londres para verlo actuar en su obra Angels in America, además él ha tenido los mejores comentarios hacia ella durante sus más recientes entrevistas: “No la he visto pero me emociona hacerlo. No puedo más que apoyarla, soy su mayor fan”, comentó hace un par de semanas.

Andrew y Emma fueron una de las parejas favoritas de Hollywood desde que comenzara su relación en 2013, sin embargo decidieron ponerle punto final en 2015 por problemas de agenda, sin embargo terminaron como buenos amigos y siempre han dado declaraciones llenas de cariño el uno hacia el otro.

Es ahora que las esperanzas de que la ex pareja regrese se esfuman al filtrarse que Emma podría estar estrenando novio; según ha informado Page Six, la actriz de La La Land lleva tres meses saliendo con Dave McCary, uno de los escritores y directores del exitoso show nocturno Saturday Nigh Live y cofundador del grupo de comedia Good Neighbor.

Todo indica que se conocieron en diciembre de 2016 cuando ella participó en un sketch del programa que justo dirigió su ahora novio y más recientemente Emma apareció junto a Ryan Gosling en el primer episodio de la temporada 43 del show.

De ser cierto, esta sería la primera relación oficial de la ganadora del Oscar luego de su rompimiento de Andrew hace dos años.