Evade las preguntas

Por Heiby Morales

Cancún

Le tembló la voz a la regidora Berenice Sosa, cuando la titular del programa de radio ¿“Y los jóvenes Qué?, Odalis Gómez, le preguntó por qué le decían “mariposa traicionera” haciendo referencia a su posible salida del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), para sumarse al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), como lo hizo Eduardo Ovando Martínez, quien dejó el Revolucionario Institucional (PRI), para seguir a Andrés Manuel López Obrador.

“No hay ninguna traición a nada, estamos trabajando de la mano del presidente municipal. Estamos trabajando en equipo, yo no puedo decir que traicioné al trabajo en el que él me ha dado la oportunidad, porque lo he sacado adelante. El trabajo y la comunicación con él han sido constantes”, defendió la funcionaria.

En relación a los rumores sobre buscar la diputación desde Morena, Berenice Sosa no aclaró si se va o si se queda en el PVEM, pues sólo dijo que no puede contestar esa pregunta, puesto que no son los tiempos adecuados para hacerlo. Por ahora se enfoca en el trabajo que le compete, y reiteró “Creo que hay muchos temas en los que debemos de ocuparnos en estos momentos, para evitar guiarnos con otros temas que en este momento no está en nuestras manos resolver y no sabemos”.

En un ejercicio de juego de palabras, la conductora del programa juvenil, que se transmite los sábados de 11 a 12 del día por Qfm 104.3, hizo nuevamente titubear a Berenice Sosa cuando le explicó que al escuchar cada palabra, dijera lo primero que se le viniera en mente.

La primera palabra fue “traición”, lo que provocó que la regidora se quedara muda y dijera con señas que no quería contestar, como lo muestra el video en poder del Periódico Quequi. La segunda palabra fue “Lealtad”, su respuesta, “trabajo”. La siguiente “Eduardo Ovando”, respondiendo “líder”. “47 años, “Cancún”; “diputación”, “futuro”; “Roberto Borge”, “exgobernador”; “Remberto Estrada”, “el presente”, y “Morena”, a la que sólo contestó “partido”.