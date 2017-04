Exprimen al sector náutico

Por Heiby Morales

Por concepto de basura y desechos, la dirección de Ecología, del Ayuntamiento de Benito Juárez, está cobrando a náuticos de Cancún alrededor de 16 mil pesos; tarifa considerada como irregular por parte de su líder, Iván Ferrat Mancera, quien agregó que por lo menos dos afectados ya están solicitando asesoría legal para impugnar dicha disposición.

“Esto parece muy irregular pro parte de la Dirección de Ecología del Ayuntamiento. Normalmente, en años anteriores, no se venía cobrando (este impuesto) al rubro de los náuticos y de forma específica a las marinas. Este año, se nos acercaron las autoridades; no a todos, solo a ciertas empresas las que ya les hicieron requerimientos de pagos, del cual no teníamos ni conocimiento, lo cual es algo excesivo para el juicio de todos, por alcanzar los 16 mil pesos anuales”, objetó el líder Iván Ferrat.

En este sentido, dijo que los más de 40 asociados náuticos se encuentran al corriente en cuanto a sus contribuciones; sin embargo, ya están en pláticas con abogados, pues están planteándose acciones a emprender con tal disposición, que, aunque no se niegan a pagar, consideran que el importe es excesivo.