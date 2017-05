Famosos se solidarizan con Ariana Grande

CIUDAD DE MÉXICO

Agencias Quequi

El ataque terrorista perpetrado durante el concierto que la estrella pop Ariana Grande ofreció en Mánchester (Inglaterra) ha acabado con la vida de 22 personas y ha dejado más de 50 heridos tras la detonación de un artefacto explosivo a la salida del recital organizado en el O2 Arena de la ciudad.

La cantante de ‘One Last Time’ ha expresado su profundo dolor a través de la esfera virtual con un tuit que rezaba: “Estoy rota. Desde el fondo de mi corazón, lo siento muchísimo. No tengo palabras”, y ya habría cancelado sus próximas actuaciones en Reino Unido, Bélgica, Polonia, Alemania y Suiza, aunque esta última medida aún no ha sido confirmada oficialmente por su equipo.

Los artistas contemporáneos de la intérprete han sido los primeros en reaccionar a la noticia a través de las redes sociales, una herramienta que han utilizado para enviar su pésame a los familiares de las víctimas y a todos los seguidores de Ariana Grande.

“Se me saltan las lágrimas al pensar en todos esos asistentes al concierto inocentes que han perdido la vida… rezo por todos ellos y por todos los arianators. Mis oraciones están contigo Mánchester”, escribió otra de las divas del pop actual, Demi Lovato, en su perfil de Twitter.

“Rezo por todos los asistentes al show de Ariana”, posteó Katy Perry.

Harry Styles y Niall Horan, dos de los chicos de One Direction y buenos amigos de Ariana, también se han pronunciado sobre el atentado para enviar todo su apoyo a su compañera y a todos aquellos a quienes la tragedia haya afectado de una manera u otra.

“Tengo el corazón roto por todo lo sucedido en Mánchester esta noche. Le envío todo mi amor a los afectados”, reza el mensaje compartido por Harry, mientras que Niall apuntaba: “Lo que ha sucedido esta noche en Mánchester es absolutamente horrible. Mis pensamientos están con la maravillosa gente de Mánchester y también con Ari y con su equipo”.

Taylor Swift, una de las rivales directas de Ariana Grande en las listas de éxitos, y su íntima amiga Lorde también se han unido a la larga lista de artistas y celebridades que han condenado el atentado y han enviado sus condolencias.

“Mis pensamientos, oraciones y lágrimas están con todos los afectados por la tragedia de Mánchester de esta noche. Les envío todo mi amor”, aseguró la de Nashville en un tuit. “Todo músico se siente afectado y devastado por lo sucedido esta noche, los conciertos deberían ser un lugar seguro para todos nosotros. Es realmente mi peor pesadilla. Le envío mi amor a Ari y a Mánchester”, posteó la intérprete de ‘Green Light’.