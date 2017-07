Firmó con los Diablos

Por Deporte por Dentro

Luego de superar una lesión en la rodilla que la alejó algunos meses de las canchas, la atacante cancunense y seleccionada nacional, Alejandra Zaragoza Meneses, firmó con el cuadro femenil de los Diablos Rojos del Toluca, con el que competirá en el próximo torneo de la Liga MX femenil de futbol profesional.

La lesión que sufrió impidió a la goleadora y ex medallista de oro en la Olimpiada Nacional poder tomar parte en las primeras visorías que realizaron los equipos mexicanos.

“Me invitaron a tomar parte en una visoría y estuve a prueba durante tres días, luego el encargado del equipo me dijo que sólo querían verme porque ya estaba considerada para formar parte del club, y fue entonces que firmé el contrato; de inmediato me incluyeron con el resto de las seleccionadas, y ya estoy en el proceso de acoplamiento”, indicó Alejandra en entrevista vía telefónica.

Cabe recordar que esta jugadora ya tiene experiencia con la selección nacional, ya que representó al país en los II Juegos Olímpicos de la Juventud de Nankín 2014, donde colaboró para que México se adjudicara la medalla de bronce. Desde entonces ha sido convocada en varias ocasiones.

“Estoy muy feliz, me siento muy cómoda con el club; sé que no estoy al ritmo de mis compañeras, pero estoy esforzándome para acoplarme a ellas, de hecho también estoy trabajando en la adaptación a la altura, es algo que me ha costado un poco, pero voy bien”, señaló.

En relación a la lesión, indicó: Es algo que ya superé, estoy al 100% y por eso me animé a hacer esta visoría, y aunque el doctor me tiene en observación, me siento muy bien y no tengo ninguna molestia; lo único que tengo en mente es que todavía no se define el cuadro titular y estoy luchando para quedarme en el once inicial, ese es mi objetivo.

“Ale”, como le dicen sus amigas, viajará con el equipo el próximo fin de semana a Puebla y posteriormente a Monterrey, donde sostendrán unos partidos de ensayo. Se espera que luego de estos dos encuentros amistosos, se dé a conocer el equipo titular.

“Quiero agradecer a la gente que siempre ha estado conmigo, que me apoya y que me motiva para seguir, a mi familia que me respalda, porque gracias a todos ellos estoy consumando uno de mis grandes sueños, que era jugar en la liga femenil; prometo dar lo mejor para que vean que en Cancún sí hay talento”, concluyó.