Hacen la chamba a jefe policiaco

Por Luis Roel Itzá > Quequi

Debido al incremento de robos a comercios y viviendas, asaltos a mano armada y hurtos de motocicletas, entre otros delitos que cada vez son más frecuentes, Jorge Cabrera Herrera, ex director de Seguridad Pública en la isla, entregó a la presidencia municipal y la Dirección de Seguridad Pública, un Plan de Recuperación de la Seguridad Publica.

Por la mañana de ayer arribó a las oficinas de Perla Tun Pech, donde pidió hablar con la alcaldesa para hacer la entrega del documento; sin embargo, ésta no se encontraba, por lo que fue atendido por su asistente, quien firmó de recibido.

Posteriormente, se dirigió a la oficina de Regidores. donde se entrevistó con el cuarto concejal Marco Loeza Méndez, a quien le hizo entrega de una copia, y seguidamente se dirigió a la Dirección de Seguridad Pública para entregar una al titular Raúl Sánchez Martínez, quien para las 11:00 de la mañana no se había presentado.

Cabe destacar que en más de un año de la actual administración municipal, no sólo no se conoce el plan de combate a la delincuencia por parte del director de la Policía Municipal, sino que no se ha visto una sola acción emprendida que dé resultados, mientras que la delincuencia sigue creciendo a pasos agigantados, cuyas fechorías se reflejan en las mismas estadísticas de la Policía, que son de 30 robos a la semana en promedio.

Fue en este último año que los delincuentes se atrevieron a asaltar a mano armada en pleno Centro y a la luz del día, además de comercios que han sido los más vulnerables al igual que transeúntes, razón por la que con este Plan de Recuperación de la Seguridad Pública se pretende tener resultados más eficaces y rápidos, con la participación de la población con acciones preventivas sencillas.