Hallan culpable a esposa de Sáiz Pineda, el ex financiero de Granier, de cometer fraude

VILLAHERMOSA, MX.- Luego de 10 días de juicio y cinco horas de deliberación, Silvia Beatriz Pérez Ceballos, de 49 años, esposa del el ex secretario de Finanzas de Tabasco, México, José Manuel Sáiz Pineda, fue declarada culpable de “conspiración para cometer fraude bancario”, anunció el fiscal interino Abe Martínez.

No obstante que fue absuelta del cargo de lavado de dinero, ésta acusación se mantiene vigente en contra de su esposo José Manuel Sáiz Pineda y del socio de éste, Martín Medina Sonda.

En el juicio contra Silvia Beatriz Pérez Ceballos, el gobierno presentó pruebas que incluían varias transacciones extremadamente complejas de lavado de dinero que involucraban a múltiples compañías estadounidenses y mexicanas ficticias y más de 40 mdd en fondos lavados.

El jurado escuchó que Pérez- Ceballos hizo declaraciones falsas y presentó documentos falsificados al funcionario del JP Morgan Chase Bank en un esfuerzo por transferir 2 millones a una cuenta extraterritorial en Bermudas. Pérez Ceballos también intentó ocultar varios activos, incluida una residencia Sugar Land de alta gama bajo el nombre de Phantom Investments International. El caso involucró compras de bienes inmuebles en todas las transacciones en efectivo en Los Ángeles, California, Nueva York, Miami, Florida y Houston.

Silvia Beatriz Pérez Ceballos enfrentará hasta 30 años en una prisión federal y una posible multa máxima de 1 millón de dólares. La Jueza de Distrito, Nelva Gonzáles Ramos, presidió el juicio y dictó sentencia para el 15 de diciembre de 2017, por lo que enjuiciada permanecerá bajo custodia pendiente de la audiencia.

También se le acusó en relación a la conspiración a su esposo, José Manuel Sáiz-Pineda, y su socio comercial, Martín Alberto Medina- Sonda, de 44 años. Sáiz-Pineda fue el Secretario de Finanzas del Estado mexicano de Tabasco de 2007 a 2012, nombrado para servir bajo el ex gobernador Andrés Granier Melo. Medina-Sonda actualmente está cumpliendo un período de prisión en México. Los cargos en su contra en los Estados Unidos son acusaciones formales de conducta criminal, no evidencia. La Administración de Control de Drogas, IRS – Investigación Criminal, las oficinas del alguacil en los Condados de Fort Bend y Harris y el Servicio de Alguaciles de los EE.UU. Llevaron a cabo la investigación del Organismo de Delincuencia Or Libra lavado en EU ligada a Granier.

La Fiscalía no logró convencer a los jurados de la participación de Pérez para lavar unos 50 mdd presuntamente desviados del erario estatal de 2006 a 2012. Pérez Ceballos es coacusada de su esposo, José Manuel Sáiz Pineda, quien está preso en México, y del empresario Martín Medina Sonda, encarcelado. (Fuente: Tabasco Hoy)