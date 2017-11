‘Hannah Montana’ le provocó daño psicológico

Los Ángeles

Agencias Quequi

Hannah Montana se estrenó en 2003 y significó fama mundial para su protagonista, Miley Cyrus, ya que la serie fue un éxito en todo el mundo.

Ahora Miley tiene 24 años y ha tenido muchas etapas en su música y personalidad desde entonces, una de las cuales fue muy atrevida y provocativa tanto en las letras de sus canciones como en las presentaciones y conciertos.

La cantante acaba de dar una entrevista a CBS, donde habla justamente de lo que significó para ella ser Hannah Montana. “Creo que la gente amaba HM porque era real y eso era porque yo estaba debajo de eso. Pero era difícil para mí balancearlo todo, cuando empecé a hacer tours como ambas- Hannah y yo misma- creo que es esa es la razón por la que hay algo un poco mal conmigo ahora. Marcó eso como algo dañino para mi estado psicológico”, confesó Miley.

Durante el tiempo de la gira Best of both worlds de Hannah Montana, el vicepresidente de Ticketmaster dijo a L.A Times: “La gente que ha estado en este negocio por mucho tiempo ve lo que está pasando y dicen que no había habido una demanda tan intense desde los Beatles o Elvis”.