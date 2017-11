HÉCTOR MIGUEL ZELADA. La PinZelada

‘Piojo’ chileno

El técnico de los Xolos de Tijuana manifestó que no está pensando en su candidatura para dirigir a la selección de Chile y se enfoca en el conjunto fronterizo. Miguel Herrera antepone su agradecimiento al proyecto que significa Tijuana y la oportunidad que le brindó para encabezarlo el presidente del equipo Jorge Alberto Hank Inzunza, sobre el interés confirmado de Chile por contratarlo para dirigir a su representativo nacional.

El martes, el vicepresidente de la Asociación Nacional de Futbol Profesional de Chile, Andrés Fazio aseguró que el “Piojo” es uno de los candidatos para tomar las riendas de la “roja” tras la salida de Jorge Sampaoli.

“No puedo estar pensando en eso hasta que haya una oferta formal; mi mente está ahora con Xolos, pero agradezco que mi nombre esté siendo manejado para dirigir a esa tan importante selección. Estoy muy agradecido con Jorge Hank por la oportunidad que me dio de tener este proyecto”.

Herrera reconoció que la selección andina lo seduce, ya que cuenta con una baraja interesante de jugadores.

La selección chilena es la campeona de América, la verdad hizo un gran mundial, tiene muy buenos jugadores y claro que es una selección muy atractiva que a cualquiera le puede llamar la atención.

El “Piojo” dijo que su contrato con los clubes no estipula que cuando llegue una selección interesada en sus servicios tenga facilidades para desligarse: Nunca en mi vida he hablado de eso, no llego a los equipos pensando que me voy a ir.

Un servidor sabe de muy buena fuente que el “Piojo” sí tiene una cláusula de rescisión de contrato en dado caso que haya algún club o selección interesada en sus servicios.

Qué bueno por el “Piojo”, me gusta como entrenador, es un gran orquestador, con mucha personalidad, gran motivador, pero de todas maneras le recomiendo a los directivos chilenos que analicen bien la situación de él, ya que de acuerdo a mi forma muy particular de ver el futbol, desafortunadamente para él, no está preparado para perder, para reconocer o asumir la responsabilidad de resultados adversos, siempre que pierde se escuda o hace responsable a los árbitros de sus propios fracasos; es de hombres reconocer que te equivocaste en el planteamiento, o cometiste errores, etc., etc.; lo más fácil es culpar a los de “negro” por tu fracaso; sin ir más lejos en el partido contra Santos de hace una semana atrás (perdido 3 goles a 1 y pudieron haber sido 6), terminando el juego se le fue encima al árbitro reclamándole quién sabe qué después de esa penosa exhibición de futbol que dio su equipo; aunque siempre hablamos mal de los árbitros, en esta ocasión felicito al señor árbitro ya que no lo dejó ni hablar, inmediatamente y merecidamente le sacó la tarjeta roja.

Eso es costumbre de los entrenadores Lavolpistas, llámese Romano, Bueno, Herrera, “Profe” Cruz, jamás reconocen las derrotas.

Me gusta Cruz Azul

Con todo el respeto que me merece esta gran institución, siempre he dicho y seguiré diciendo a pesar de que los cruzazulinos se molesten, que hasta ahora era un equipo para mi gusto como decimos en el argot futbolístico “pecho frío” (aburrido), digo hasta ahora porque siempre me gustaron los equipos de Tomas Boy, y esta no es la excepción; la Máquina ya no te duerme, el arranque de esta temporada 2016 no ha sido del todo generoso para el Cruz Azul; ha merecido según mi propio criterio más de los puntos que tiene; considero que el equipo ha jugado bien, maneja otra dinámica, tiene ritmo interesante, tiene buen futbol, desafortunadamente han cometido errores personales que les ha costado puntos; me gustó mucho el primer tiempo contra León, merecía más, hace mucho tiempo que no veía al Cruz Azul jugar con ese ritmo de partido.

En estas tres fechas han hecho muy buenos partidos, a veces el resultado no refleja lo hecho en la cancha pero así es el futbol, se gana con goles, pero estoy seguro que si mantienen ese nivel de juego, lograrán mejores resultados; han sido bastante atinados en los refuerzos: Aldo Leao, desde mi punto de vista, es uno de los mejores refuerzos junto con Joffre y en Víctor Vázquez hay cifradas esperanzas.

Como verán soy un gran admirador de la propuesta futbolística del “Jefe” Boy; creo que Cruz Azul este año a pesar de no haber comenzado con buenos resultados, será un gran protagonista y me animo a decir que hasta peleará por el campeonato después de 18 años.