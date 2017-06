Hieren en tiroteo al líder republicano Steve Scalise; detienen a un sospechoso

Washington .- Al menos 5 personas resultaron heridas este miércoles en un tiroteo en Alexandria (Virginia), a las afueras de Washington. Entre ellas se encuentra el miembro de la Casa de los Representantes Steve Scalise, jefe de la mayoría republicana en esta Cámara, quien fue herido en la cadera.

Scalise es actualmente el tercer legislador en importancia en la Cámara de Representantes, ya que es el responsable de garantizar la disciplina partidaria en la legislatura dentro de la mayoritaria bancada republicana.

Como resultado de este episodio, todas las plenarias para votación que estaban previstas en la Cámara de Representantes fueron canceladas.

De acuerdo con el testimonio de varios testigos, además de Scalise resultaron heridos dos agentes de la Policía del Capitolio y al menos dos asesores personales de los congresistas que participaban en el entrenamiento, como el del congresista Roger Williams, de Texas.

El jefe de la Policía de Alexandria, Michael Brown, explicó en una breve comparecencia de prensa que las cinco personas fueron trasladadas con heridas a hospitales cercanos pero no reveló sus identidades.

Medios reportaron que el tirador está vivo, fue sometido y se encuentra bajo custodia policial. El sospechoso, un hombre blanco de mediana edad que portaba un rifle, según los testigos, fue reducido por las autoridades en el lugar y trasladado también a un hospital. Habría actuado solo, y tendría entre 40 y 50 años de edad.

El tiroteo se produjo, según las informaciones preliminares, durante una práctica de beisbol de miembros del Partido Republicano.

El presidente estadounidense Donald Trump lamentó los hechos, y escribió en su cuenta de Twitter: “El representante Steve Scalise de Luisiana, un verdadero amigo y un patriota, resultó gravemente herido pero se recupera completamente. Nuestros pensamientos y oraciones están con él”

Rep. Steve Scalise of Louisiana, a true friend and patriot, was badly injured but will fully recover. Our thoughts and prayers are with him. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 14, 2017

Both @POTUS & @VP are aware of the developing situation in Virginia. Our thoughts and prayers are with all affected. — Sean Spicer (@PressSec) June 14, 2017

Karen & I are praying for @SteveScalise, the Capitol Police, & all hurt for a speedy recovery. Our hearts are with them & their loved ones. — Vice President Pence (@VP) June 14, 2017

Thank you to the first responders who rushed in to help protect those who were hurt in Alexandria, VA. My thoughts & prayers to everyone! — Melania Trump (@FLOTUS) June 14, 2017

Los hechos

El atacante abrió fuego durante la práctica anual de beisbol de los congresistas,que ya es una tradición, entre republicanos, en el campo de Eugene Simpson Field.

Otros 24 legisladores y asistentes fueron desalojados de la zona.

Foto: AFP Foto: AFP Según el reporte de la prensa local, varios congresistas se refugiaron en una vivienda cercana durante el suceso.

El legislador republicano Mo Brooks estaba presente en el lugar en el momento del tiroteo y relató a la cadena de televisión CNN que el autor del tiroteo portaba un rifle y disparó “entre 50 y 100 veces”.

Otro de los testigos, el senador republicano Jeff Flake, explicó a los medios en el lugar de los hechos que el tiroteo duró unos 10 minutos y que Scalise, tras aparentemente ser alcanzado por los disparos en la cadera, se arrastró durante varios metros por el campo de béisbol para ponerse a salvo.

Mientras, el senador Rand Paul contó a la cadena MSNBC que la actuación de los agentes de la Policía del Capitolio fue crucial para reducir al sospechoso y que, sin ellos, se habría producido “una masacre”.

Los disparos, que comenzaron alrededor de las 07:20 horas de la mañana (hora de Washington), llegaron a una cafetería.

Hasta el momento autoridades descartan que se trate de un ataque terrorista, y ya se investigan los hechos.

Tras los hechos autoridades elevaron la alerta y aplicaron un fuerte dispositivo de seguridad en la Casa Blanca y el Capitolio.

Este año hay elecciones para gobernador en Virgina, y de congresistas el próximo año.

El tiroteo de hoy, a falta de que se conozcan más detalles del autor y de los posibles motivos, ha hecho recordar el ocurrido en enero de 2011 en un mitin político en Tucson (Arizona), donde murieron seis personas y resultó herida de gravedad la congresista Gabrielle Giffords.

(Con información de OEM en línea)