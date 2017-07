Ignora Jeff Horn la lluvia de críticas

Brisbane, Australia

Por Agencias Quequi

Manny Pacquiao abandonó la ciudad en silencio, a pesar de las críticas al réferi en la pelea por el título mundial de peso Welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y a los jueces que concedieron una decisión unánime a un Jeff Horn, previamente casi desconocido.

El campeón fue vitoreado en su ciudad natal de Brisbane, tras la sorpresiva victoria sobre Manny Pacquiao.

Horn, un ex maestro de escuela de 29 años de edad, que casi no tenía esperanzas de derrotar al 11 veces campeón del mundo, fue festejado por los aficionados y políticos de su ciudad natal y no se preocupó demasiado por las críticas, que comenzaron en una entrevista televisiva tan pronto como dejó el ring el domingo después de la “Batalla de Brisbane”.

“Siempre habrá una resaca, en donde la gente dirá que tuve suerte, o lo que sea. Siempre habrán opositores diciendo que no gané, pero sentí que sí gané la pelea “, dijo Horn, ahora invicto en sus 18 peleas, desde que se convirtió en profesional en 2013, mientras aún saboreaba su polémica victoria.

Pacquiao evitó la rueda de prensa formal posterior a la pelea, señalando su cabeza que necesitaba siete puntadas en cada uno de los cortes que sufrió en la parte superior, y también declinó otras entrevistas en el vestuario.

Algunos críticos describieron el resultado como un robo y cuestionaron la integridad del deporte.

Inmediatamente después de la pelea, Pacquiao dijo que tenía que respetar la decisión y señaló que tenía una cláusula para una revancha, pero más tarde dijo a un canal de noticias de Filipinas que había estado seguro de que había ganado la pelea.