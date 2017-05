Cancún.- El Fiscal General del Estado Mtro. Miguel Ángel Pech Cen informa que derivado de los hechos lamentables suscitados el pasado viernes en la supermanzana 70, la autoridad ministerial no solo investiga el homicidio de C.E.G.G. de 20 años asentado en la carpeta de investigación 124/2017 sino también las lesiones perpetradas al ciudadano ruso A.M.V. registradas en la carpeta de investigación 126/2017.

Ignoró Migración el peligro de Aleksei

CANCÚN

Por Juan Manuel Trinidad > Quequi

Solicitará la autoridad una orden de aprehensión contra Aleksei Makeev, por el delito de homicidio calificado, quien permanece en custodia policiaca “por su propia protección” y que salió de terapia intensiva e ingresado al área de piso (hospitalización), donde permanece estable, ya capaz de hablar, aunque con dieta líquida. Por su parte Armina Wolpert, cónsul honoraria de la Federación Rusa en Cancún, confirmó las advertencias que se le realizaron al Instituto Nacional de Migración sobre la situación el ciudadano ruso.

El extranjero apuñaló y causó la muerte de un joven de 20 años, quien era parte de la turba que el pasado viernes por la tarde acudió a su domicilio en la Supermanzana 70 con la intención de matarlo, aunque solamente consiguieron herirlo de gravedad, con posible pérdida de movilidad en la mitad de su cuerpo. La multitud se había dado cita en el lugar en reacción a una serie de videos en el que el ruso, de ideología nazi, insultaba o humillaba a mexicanos.

En torno a estos hechos, el fiscal general del Estado, Miguel Ángel Pech Cen, señaló que ayer concluyó el término constitucional de 48 horas desde la detención del extranjero, motivo por el cual fue “liberado” sin cargos, aunque permanece con custodia policiaca, por ser una víctima de agresión, y reservándose la Fiscalía la posibilidad de acción futura, con lo que deja entrever que se solicitará una orden de aprehensión por homicidio calificado.

En conferencia de prensa, se le cuestionó al fiscal si la acción del ruso, atacado por una multitud en su casa, no constituía defensa propia, lo que contestó señalando que eso le corresponderá al abogado de la defensa.

Pech Cen, señaló que, ya se abrió la carpeta de investigación 124/2017 por el homicidio de “Lalo”, el joven de 20 años, que según vecinos se dedicaba a asaltar y que murió apuñalado por el ruso.

Pero además se abrió el expediente 126/2017 por la agresión recibida por el extranjero, donde se fincarán responsabilidad a los ciudadanos que participaron y en la que ya se investiga a los elementos de la Policía Municipal que estaban en el lugar que habrían caído en omisión, pues abandonaron el lugar de los hechos pese al peligro latente, lo que es una violación a los protocolos de protección a la ciudadanía.

En esta carpeta 126/2017, girarán oficios a la Secretaría Municipal de Seguridad Publica para que aporten los nombres de los policías en servicio en el día de los hechos.

El fiscal también adelantó que citarán a declarar a los medios de comunicación y otras personas que estaban transmitiendo lo ocurrido en vivo, investigando si hubo incitación a la violencia.

En este punto, el fiscal se salió de lo estrictamente jurídico para opinar y calificar de reprobable que los medios no hayan intervenido para rescatar al extranjero, lo que habría sido para estos reporteros (que no son autoridad) poner el peligro su propia integridad física. Pech Cen también omitió mencionar que había miles de personas viendo estas transmisiones y pese a ello las autoridades no reaccionaron por más de una hora, hasta que la agresión se había desbordado y consumado.

RAZONES HUMANITARIAS

El fiscal reveló que Aleksei Makeev ingresó a México en septiembre del 2014 ingresó y obtuvo su residencia permanente por razones humanitarias. Sin embargo, después de ser detenido en noviembre del año pasado, su estadía le fue revocada por Instituto Nacional de Migración, quien le dio plazo hasta febrero para abandonar el país. Como no lo hizo, significa que se quedó de forma irregular en nuestro país.

No obstante, ninguna autoridad le ha notificado a la Fiscalía sobre alguna solicitud de deportación.

Todo esto fue informada a la cónsul honoraria de la Federación Rusa en Cancún, Armina Wolpert, con quien se reunió Pech Cen.