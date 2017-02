Cancún.- trabajos de rehabilitación de la Ciclovia ante presión de los cancunenses obligó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) regresar a su trazo original un tramo que trató de modificar para beneficiar a un particular.

Inconformidad por falta de palabra de Fonatur

CANCÚN.-

Pese a que hace casi un mes Fonatur se comprometió tanto a reponer el trazo original de la ciclopista, que a la altura del kilómetro 3.5 de la Zona Hotelera, fue destruida para hacer una nueva, como a eliminar la pista falsa, por diversas circunstancias, la mencionada empresa no ha cumplido con el segundo punto mencionado, indicó Tiziana Roma Barrera, representante del colectivo de ciudadanos que el mes pasado realizó airadas protestas por dicha irregularidad, quien afirmó que hasta que no sea retirada la pista apócrifa, no estarán conformes.

La activista en favor de la conservación de la identidad histórica y cultural de este polo turístico, indicó que desde el pasado 14 de enero, Fonatur se comprometió a reparar el daño causado, por lo que restituyó el tramo de 200 metros de la ciclovía que fue “cortado” para dar paso a la nueva sección, en contra del trazado original,

DOS TRAMOS

Tiziana Roma, señaló que pese a que la vía fue restaurada debidamente y con una buena calidad en sus materiales, Fonatur no ha cumplido con la parte de retirar el camino construido para remplazarlo, por lo que actualmente existen, por decirlo así, dos tramos de ciclovías.

En virtud de ello, señaló que el colectivo de ciudadanos cancunenses, en su mayoría con arraigo de más de 30 años en nuestra ciudad, no estará conforme con el accionar de Fonatur, hasta que no sea retirado el tramo construido recientemente, mediante el que se pretendió dar un nuevo curso a la ciclopista.

“Fonatur siempre ha estado en contacto con nosotros, diciéndonos que ya pronto terminará de dejar el área como estaba. Sin embargo argumentan que han existido situaciones fuera de su control, que han retrasado esta labor. No obstante, nosotros no quitaremos el dedo del renglón hasta que se hagan las cosas como se deben”, concluyó. (Por Raimon Rosado)