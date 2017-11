‘Inmortalizan’ a la ‘Princesa Azteca’

Ciudad de México

Por Agencias Quequi

“Jackie” Nava “La Princesa Azteca” ha ido de manera ascendente en su vida personal y profesional; conocida por su exitosa carrera en el boxeo, la también arquitecta de profesión quiere seguir trascendiendo y por esa razón ahora fue plasmada en una obra de arte del artista “Wymithan”, formando parte de la colección de catrinas llamadas “Inmortalia”.

Esta colección muestra, de una forma hermosa, misteriosa y elegante a la vez a las ya muy mexicanizadas catrinas. Ya que las catrinas guardan mucho misticismo por sí solas, el autor utiliza la fotografía, la ilustración y en ocasiones el óleo sobre fotografía para inmortalizarlas y decir que la muerte está más viva que nunca al trascender la ilusión de la materia.

“Yo vi la obra en una exposición y quedé impactada”, comenta la primer mujer campeona del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), de lo cual está muy orgullosa, como lo demuestra el hecho de que aparece en la obra con el cinto del CMB.

¿Cuál fue la razón por la que “Jackie” decidió ser parte de Inmortalia?

“Siempre me ha gustado lo que es la catrina en sí, porque es parte fundamental de la cultura mexicana, es una gran tradición, lo mejor es que ahora está representada en mi figura.

La obra se hizo en dos etapas, una para realizar el trabajo de modelo artista y la otra cuando estuvo lista y fue entregada.

“Esta experiencia fue en dos partes, la primera en el inicio de la obra y toma de la fotografía, se hizo una ceremonia, donde el artista expresó lo más importante de mí, la magia, la esencia de lo que soy como mujer, como guerrera, siempre mostrando esfuerzo y dedicación, en sí la obra habla de un todo sobre mí. La segunda parte fue cuando me entregaron la obra, yo no la había visto previamente, también hubo una ceremonia mítica, el artista siempre me explicó que la obra te reta a seguir avanzando fuerte en la vida, lo cual ya comprobé; tiene muchos detalles que muestran lo que yo he trabajado y luchado desde mis inicios, lo que viene por hacer y que estoy preparada, me dijo ‘Wymithan’ que vio en mí que me gusta ser líder y así lograr ser un ejemplo de motivación y lucha siempre”.