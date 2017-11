Intendentes se plantan otra vez

PLAYA DEL CARMEN

Ya no saben a quién pedir prestado ni qué cosa empeñar los intendentes contratados por honorarios, porque a 10 días de la pasada quincena, aún no les pagan su sueldo por la labor que ya realizaron.

Y es que, de acuerdo con los trabajadores de la limpieza que se manifestaron una vez más ayer en las instalaciones de la Secretaría de Educación y Cultura (SEyC) en Playa del Carmen, ya perdieron la confianza en las autoridades.

Como se recordará, el pasado lunes de igual forma acudieron a la SEyC con la esperanza de que les dieran apoyo ante esta apremiante situación que no les permite pagar su renta, su comida y que los obliga a caminar, porque ya ni para los pasajes les alcanza.

De acuerdo con Irlanda Cauich, quien tiene ya más de seis años trabajando como intendente en una escuela primaria del fraccionamiento La Guadalupana, encima de que los pagos se retrasan, también sufren de amenazas por parte de sus superiores, quienes les condicionan los contratos, a cambio de que no manifiesten su inconformidad por esta profunda injusticia laboral.

“Los supervisores, los directores nos amenazan que si hacemos algo nos van a quitar el contrato, son muchos más los compañeros que están en nuestra misma situación, pero por temor no se atreven a decirlo públicamente, si me han de correr que me corran, pero peleando por mis derechos, porque estamos pidiendo lo justo, lo que ya trabajamos para el Gobierno”, denunció.

Además de ello, los quejosos demandaron que ya les den sus plazas, porque incluso algunos tienen hasta nueve años trabajando por honorarios, sin que les den aguinaldo ni prestaciones.

Por Luis García