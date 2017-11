Intenta ‘limpiar su conciencia’

Aunque no se han comprobado las acusaciones con las que relacionan directamente a Ben Affleck con los casos de acoso sexual del director de cine Harvey Weinstein, su relación laboral y amistosa con el fundador de Miramax ha comprometido el futuro del también productor de cine.

Durante un junket de prensa por Justice League, película de DC Comics en la que da vida nuevamente a Batman, Ben Affleck dio una declaración con la que buscaría desvincularse definitivamente de Harvey Weinstein y la ola de acusaciones sobre acoso y abuso sexual en las que también fue involucrado por Rose McGowan, quien lo acusó de haber sido cómplice al no denunciar lo que sucedía.

“Una vez que Kevin [Smith] sugirió eso, decidí hacer lo mismo, así que donaré toda regalía adicional que obtenga de una película de Miramax o de Weinstein a RAINN [Rape, Abuse, Incest National Network]… Sólo no quería seguir cobrando más cheques a esta persona ¿sabes? Normalmente no lo menciono”, dijo el ex esposo de Jennifer Garner al entrevistador en un momento notablemente tenso, luego de que le preguntara junto a sus amigos protagonistas de Justice League, Jason Momoa y Ray Fisher, qué podrían hacer los actores del medio para enmendar la cultura del acoso en Hollywood.

Asimismo, el actor de 45 años de edad pidió disculpas públicamente, a través de Twitter, luego de que se recordara el momento en que rebasó el límite con la presentadora y actriz Hilarie Burton en los 90, manoseándola al aire durante un programa. “Actué de manera inapropiada hacia la señorita Burton y me disculpo sinceramente”, tuiteó el actor.