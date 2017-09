Jorge González Durán La jiribilla

Vergara no será candidato

Juan Vergara Fernández, secretario de Finanzas y Planeación, no quiere ser candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez, cuya cabecera municipal es Cancún. Pero hay grupos, uno en especial, que sí quieren que sea candidato, ya sea para Cancún o para el Senado o para la Cámara de Diputados. Es un grupo de adentro del gobierno el que quiere impulsar su candidatura, no para apoyar un proyecto político sino para sacarlo de la Sefiplan.

Juan Vergara sólo tiene un proyecto político: el del gobernador Carlos Joaquín. Su único compromiso, lo ha reiterado en diversas ocasiones, es acompañar al gobernador en Finanzas y Planeación durante todo su mandato. Más claro ni el agua.

Pero hay quienes ven su permanencia en Sefiplan como un estorbo. Porque don Juan es duro con el billete. Es puntilloso. Ve los números y la cifras pero también supervisa resultados. Sus ojos son los del gobernador. No permite desviaciones. No se hace de la vista gorda ante negligencias. Es escrupuloso hasta la neurosis con el manejo de los recursos públicos. La austeridad no es un plan para hacerse de la “vista gorda”, sino una práctica cotidiana. En su accionar va de la mano con la Secretaría de la Contraloría. Y esto no gusta a muchos que quisieran que hubiera manga ancha. Y le soplan al oído la posibilidad de una candidatura para el 2018.

Pero Juan Vergara, no escucha el canto de las sirenas, ni el susurro de la ambición.

Los que le hablan al oído para tratar de inflar su ego son voces de adentro, es decir, del mismo equipo, que se asumen como simpatizantes suyos. Vergara los escucha con atención y a veces con fastidio. Y sigue en lo suyo: administrar las finanzas y tener en las manos la planeación. Quizá a veces ha titubeado en cuanto a la presunta buena fe de quienes alientan y difunden las perspectivas de una improbable candidatura a la que no aspira.

¿Quieren esas personas que Juan tenga un horizonte de ascenso político? ¿Quieren de verdad que sea candidato ya sea para Cancún o para el Senado? Lo que en realidad quieren sus malévolos promotores es que les deje el espacio de la Sefiplan para tratar de ocupar esa estratégica posición.

El rescate, la viabilidad y la proyección de las finanzas públicas en menos de un año es uno de los resultados de su labor. Vergara sí tiene una aspiración: seguir donde está. Pero esa posición clave despierta ambiciones.