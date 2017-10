La Columna Por Gerardo García

Gerardo García

jgg0868@gmail.com

Se le miraba tenso. Sabía que las palabras que había dicho días antes habían caído mal en algunos círculos gubernamentales. Que el silencio que había sentido, incluso frialdad de algunos de sus tradicionales interlocutores, se generó por lo que algunos consideraron rudeza innecesaria en sus palabras dichas ante los medios.

Estaba él tenso en un ambiente distendido. Era la noche de la inauguración del Travel Mart en Cancún y la reinauguración del hotel Temptation de la familia De la Peña. Era Carlos Gosselin, el presidente de los hoteleros, que recién había escuchado como incluso Alejandro Zozaya, tan impulsor de él mismo, se había retractado de declaraciones en las que advertía de una baja en las reservaciones hoteleras, incluso cancelaciones, generadas por los warnings del gobierno estadounidense en los que incluyó al Caribe Mexicano, y había dicho, el CEO de AM Resorts, que las declaraciones de Gosselin eran a título personal.

Y pues sí, minutos antes de que se encontrara al gobernador Carlos Joaquín en ese evento –por cierto, espectacular- no se le veía quieto.

Y se equivocaba él.

El gobernador no es como su antecesor. No es un hombre de rencores, reproches o menos revanchas. Lo saludó tranquilamente y, a sabiendas de lo que sucedía, le hizo sentir que las diferencias no eran tales.

Y es que nadie leyó unos días antes las declaraciones del gobernador Carlos Joaquín cuando le preguntaron sobre la campaña paralela de promoción que pretendía realizar la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos “Me parece que hay algunos problemas de comunicación al respecto, tuve ayer una reunión empresarial, estuvo la Asociación de Hoteles platicando de proyectos y la promoción que se hace. Lo que les falta es información creo, me parece ha habido a lo mejor un divorcio entre empresarios, algunos, con la forma en la que se lleva a cabo”

Y sí, el gobernador sabe que el tema de la comunicación entre el sector y con su administración no ha sido del todo efectivo. Su mensaje no fue de reproche o de negación; más bien fue el tendido de un puente que tienen que atravesar los hoteleros. Y, de parte del gobierno que él encabeza, acelerar en la medida de lo posible la creación del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo que tanto urge.

Recupero extractos de una nota que publica ayer el portal especializado Reportur:

Punta Cana y República Dominicana se están imponiendo a Cancún y Riviera Maya en la exposición publicitaria en los principales mercados de Norteamérica, tanto en Estados Unidos como también en Canadá, aprovechando el freno a la promoción de los destinos del Caribe mexicano debido a los problemas para arrancar con la conocida como mega ‘OVC’.

Hoteleros descubren este fenómeno a Reportur.mx, y creen que el Gobierno estatal no estudió como debía la implantación de un único fideicomiso de promoción turística que agrupase la actividad de los actuales, ya que para liquidar a los presentes primero deben saldarse las deudas, y así queda comprometido a la recepción de fondos en el nuevo organismo unificado que permita arrancar la promoción.

Reportur no cita a sus fuentes; pero es un medio especializado serio, que no publica sin antes tener el sustento de lo dicho. Seguramente tras la declaración están hoteleros miembros de la asociación que han urgido en privado que se acelere la creación del organismo.

El gobernador Carlos Joaquín es un especialista en el sector. Sabe que tiene que concretar el Consejo de promoción para poder avanzar con mayor rapidez y eficacia; pero igual sabe que hay que liquidar los adeudos que tienen los fideicomisos. La urgencia tiene frenos.

Lo que no es Carlos Joaquín es ser un político de rencores, revanchas o cerrazón. Él sabe el poder de negociar y abrirse. Los hoteleros deben hacer lo propio.