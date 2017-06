La muerte de mi hijo fue un crimen de estado: Yaskade Fernández, madre de Héctor Cacique

CANCÚN.-“La muerte de mi hijo, fue un crimen de estado, eso es lo que fue. Yo voy a entrar a ver si me van a entregar mis cosas, dos camionetas, mi bolsa y mi celular. A mi también me abrieron una carpeta de investigación que porque me vi sospechosa cuando me bajé corriendo de la camioneta ¿cómo querían que estuviera, si me habían matado a mi hijo?”, expresó la madre de Héctor Casique, quien aseguró que ha recibido amenazas de muerte tras el revuelo de sus declaraciones contra la Fiscalía y los judiciales en torno a la ejecución de su hijo.

La mujer continuó diciendo que tiene claro quién mató a su hijo y responsabilizó a las autoridades de su muerte y de lo que le llegue a pasar a ella y al resto de su familia. “Aparte de asesinos son rateros, y nos estamos enfrentando con la mafia más grande, porque lo que le costó a mi hijo, su vida, fue sacar la podredumbre que hay aquí adentro”, dejo mientras señalaba la entrada de la Fiscalía.

Sobre los últimos hechos violentos en torno a ejecuciones y narcomantas, aseguró que sólo quieren “revolver la porquería, pues son ellos mismos los que están armando todo este mitote.”. Añadió que a pesar de documentar que son dueños fidedignos de los vehículos, aun no se los quieren entregar, pues los tienen retenidos y los teléfonos los han monitoreado.

Aseguró que en su bolsa la cual fue confiscada, están sus tarjetas, identificaciones y dinero en efectivo que tomó de su casa porque el primer aviso que le dieron era que su hijo estaba herido, por lo que consideró adecuado tener efectivo a la mano para lo que se ofreciera.

(Por Juan Manuel Trinidad)