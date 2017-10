‘La traición de Penn puso en riesgo mi vida’

Ciudad de México

Agencias Quequi

Hace unos días, el actor estadounidense, Sean Penn, señaló que quería detener el estreno de la serie documental de Kate del Castillo, Cuando conocí al Chapo, porque insinuaba que él fue pieza clave en la captura del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera.

En el último capítulo de este serie es el abogado del narco quien señala que, aunque no puede comprobarlo, quizá fue el actor hollywoodense quien proporcionó la ubicación del capo de la droga.

“Tal vez Sean Penn sí tuvo algo que ver, tal vez filtró la ubicación, pero no lo puedo asegurar, después de que supo que traicionó a Kate, que no fueron las cosas como habían convenido, claro que de ahí al señor Guzmán le pareció que todos los demás, tanto Sean Penn, como Fernando Sulichin, José Ibáñez, ellos son los que hicieron parte, tal vez, de la traición. Pero realmente sólo ellos lo saben, la verdad, si hubo, sólo ellos lo saben”, dijo Granados ante las cámaras.

En ese contexto, Kate del Castillo aparece con un reclamó a Sean Penn con quien, reveló, tuvo relaciones: “La traición de él es que no me haya protegido, poniendo en riesgo mi vida, sabiendo él y teniendo ya su propia agenda, eso es lo que me lastimó”.

El abogado de Kate, Harland W. Braun, da otra posibilidad en la que Penn pudo haber ayudado a la captura de ‘El Chapo’. Braun señala en la serie que, antes de encontrarse con Guzmán Loera, Penn pudo poner al tanto a su abogado, quien es un antiguo procurador de EU.