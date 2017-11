El gerente de locaciones, durante una filmación. FB

Muñoz, originario de Puebla y egresado de la carrera de Comunicación de la Universidad de las Américas, llevaba más de una década trabajando en la industria cinematográfica. Su primer trabajo buscando locaciones fue en 2003 para Man on fire, la película que el fallecido Tony Scott rodó en la capital mexicana junto a Denzel Washington. Después de eso llegaron muchos proyectos que filmaron en el país: Apocalypto, de Mel Gibson; No se aceptan devoluciones, de Eugenio Derbez; Sicario, de Denis Villeneuve, la cuarta parte de Rápido y Furioso y un par de episodios de la serie Mozart in the jungle, protagonizada por Gael García Bernal.