Lamenta sector pesquero abandono de autoridades

Por Luis García

Playa del Carmen.- Demanda el sector pesquero de Playa del Carmen apoyos por parte de las autoridades municipales, por lo costoso que resulta darle mantenimiento a las lanchas y porque el mal tiempo paraliza repentinamente sus actividades, sin que puedan laborar en ocasiones por prolongados lapsos de tiempo.

De acuerdo con los pescadores que laboran en Playa del Carmen el sargazo estancado en la orilla donde flotan las lanchas afecta directamente el sistema de enfriamiento de sus motores reduciendo más de la mitad su tiempo de vida y el cual para componerse cuesta hasta más de 50 mil pesos que debe salir de sus bolsillos.

A esta situación se suma que en días pasados el puerto se mantuvo cerrado cinco días, motivo por el que dejaron de percibir ingresos, porque no se pueden realizar sus actividades, aunque el turismo lo demande.

“No hay recursos municipales para apoyar al pescador a pesar de que hay muchos programas a nivel federal, pero no sabemos por qué no llegan a nosotros”, comentó José Gómez Burgos, secretario de la cooperativa pesquera Xaman Há, quien opinó que este abandono al sector pesquero es porque gran parte de los que gobiernan en Playa del Carmen no es gente de aquí.

A ello se suma el lamentable panorama que se mira en la zona plagada de sargazo, imagen que ahuyenta a los turistas, quienes se alejan en busca de playas que no tengan este problema, reduciéndose con ello el índice de sus servicios.