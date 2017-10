Lanza video de ‘Ready for it?’

Taylor Swift estrenó el video de su segundo sencillo “eady for it?”, con el que parece reafirmar su ‘manifiesto’ de que ‘la antigua Taylor’ ha muerto para dar paso a la ‘nueva’.

El video es dirigido por Joseph Kahn, quien fuera responsable de los vídeos de “Blank Space”, “Bad Blood” y recientemente “Look What You Made Me Do”, aunado a la producción de Max Martin, Shellback y Ali Payami.

La historia del clip se desarrolla en un ambiente futurista repleto de grandes efectos especiales, muy al estilo de cintas como “Blade Runner” y “Ghost in the Shell”.

Vemos una Taylor confrontarse con su peor enemiga, que en este caso es una nueva versión de si misma, la cual termina por destruirla en lo alto de una construcción con un letrero que dice: ‘They’re burning all the witches’ (están quemando a todas las brujas), haciendo referencia a lo que podría ser una ‘cacería de brujas’, lo cual da pie a las ya famosas interpretaciones de los videos de Swift.

La cantante finalmente renace una vez más para revelar una ‘mejor versión’ de ella misma; más fuerte y poderosa, lo cual ya habíamos visto en su anterior video “Look What You Made Me Do”.

Este segundo single forma parte de su más reciente álbum “Reputation”, el cual saldrá a la venta el 10 de noviembre y con el que la artista ha querido dar un giro de 360º para demostrar su evolución no sólo como artista sino como persona.