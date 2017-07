Las bajas no nos afectan: PRI Chetumal

Chetumal, Quintana Roo a 07 de julio de 2017.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Othón P. Blanco se mantiene firme en su propósito por mejorar su estructura, el cual refleje transparencia, participación ciudadana e inclusión constante de jóvenes y mujeres, afirmó su dirigente, Jesús Martin Muñoz Tun.

El sábado pasado, Chetumal fue la sede de la Asamblea Estatal del PRI, rumbo a la XXII Asamblea Nacional Ordinaria del Partido, donde el dirigente en Othón P. Blanco refrendó su compromiso por trabajar de la mano con la militancia que hasta hoy mantiene sus ideales.

“Es momento de mirar hacia adelante y darle una nueva visión al Partido, que salga de los planteamientos y propuestas de los militantes, pues se trata de escuchar a todos para fortalecernos en el ámbito político, a pesar de las bajas que hemos tenido que no nos afectan”, puntualizó.

Indicó que el proceso de construcción y fortalecimiento del Partido, al menos en Othón P. Blanco no se verá de la noche a la mañana, pero el trabajo continuo será el que de los resultados finales en un corto, mediano y largo plazo.

El presidente del Partido en el municipio capitalino, reiteró que todas las voces deben ser escuchadas, sin distinción alguna.

“Hoy todas las voces de los priistas cuentan, hoy el PRI empodera a su gente, porque ellos son quienes le han dado fortaleza y sentido a este Partido que no está derrotado. Los cimientos están, ahora es momento de tomar un nuevo rumbo para recuperar a la confianza de la población y que vean que no solo se buscan beneficios personales, como se les ha hecho creer por personas que no militan en el Partido”, afirmó.

Muñoz Tun dijo que los militantes y simpatizantes que permanecen al interior del Partido es porque su convicción así lo determina, y a quienes permanezcan se les inculcará la instrucción de la dirigencia nacional, que es conducirse con transparencia, pues así lo ha exigido la población.

(Segio López)