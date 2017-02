Le hace el ‘fuchi’ a Kuno Becker

CIUDAD DE MÉXICO

Agencias Quequi

Aunque lo negó hace unas semanas, Kuno Becker ya no puede ocultar que quiere una relación con la ex de Christopher von Uckermann, Natalia Téllez, pues en cuanto supo que quedó soltera gracias a uno de sus informantes, Kuno no perdió el tiempo y hasta serenata le llevó a su casa.

Lo que no sabía es que la conductora de Hoy no lo tomó como él esperaba, pues ni se asomó y mucho menos las gracias le dio.

“No, todo lo contrario. Él llegó con un séquito de mariachis, le cantó y se quedó un buen rato esperando a que ella se asomara por su terraza, pero eso no sucedió”, contó una amiga de la conductora.

Ante esto, al actor no le quedó más remedio que irse con todos sus mariachis, pero ante esto, la amiga de Natalia expresó a TV Notas que no es que no le guste el actor, sino que sigue dolida por su ruptura con Christopher.

Cabe destacar que Natalia ya ha trabajado con dos ex parejas de Kuno Becker, Gwen Garcia y Estefanía Ahumada, por lo que quizá ya le hayan platicado sobre él.