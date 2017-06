Lindsay Lohan ahora diseñará joyería

Los Ángeles

Agencias Quequi

La Lohan no quita el dedo del renglón. En marzo de este año hablamos sobre una posible línea de ropa firmada por la actriz, pero no ha sido su único intento por entrar a la industria de la moda. En 2008, lanzó una línea de leggings y en 2010 fue invitada por Emmanuel Ungaro a colaborar, pero su carrera como couturier no fue muy exitosa. Cuando llegó 2011 intentó de nuevo junto al joyero Pascal Mouawad, pero el plan no se concretó. El rumor más reciente es que la pelirroja está por lanzar #LohanJewelry. Pero, ¿de qué trata?

Todo empezó después de que la actriz publicara una foto en Instagram con este hashtag durante el Festival de Cine de Cannes. En la imagen se alcanza a ver un pequeño aro de lo que parece ser oro rosa y algo parecido a un diamante del mismo tono. Esto bastó para que sus seguidores estallaran de la emoción— incluyendo a la sección Page Six del periódico New York Post—.

Según su reportaje, el representante de la hija mayor de Dina Lohan aseguró que se trata de “algo que está en proceso”. Lo que nos hace pensar en todo el sainete que sucedió en 2011 por robarse un collar de 2,500 dólares, ¿habrá sido tan sólo una investigación de mercado? No sabemos, pero lo que sí, es que nos gusta lo que vimos en Cannes y queremos ver más.