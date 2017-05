Listo, el ‘Diamante’

Por Alberto Salazar Quequi

Tras cumplir exitosamente con el protocolo del pesaje, el “Diamante” cancunense Joseph Aguirre (16-0-0, 9 KO’s) quedó listo para su debut en la “T-Mobile Arena” de Las Vegas, Nevada, donde hará frente al tijuanense Ángel Aispuro (8-4-2, 5 KO’s).

Ayer, acompañado de su promotor Pepe Gómez, Aguirre marcó 135 libras exactas (61.200 kilogramos), mientras que su sinodal tijuanense registró 134 (60.700), ambos aptos para disputar la batalla de peso Ligero acordada a 6 capítulos, en el marco de la velada que estelarizan Saúl “Canelo” Álvarez y Julio César Chávez Jr.

“Canelo” Vs. Chávez Jr. encabezan el evento que tiene asegurados varios registros impresionantes; se venderán más de un millón de contrataciones de Pago Por Ver (PPV), lo cual puede traducirse a alrededor de 84 millones de dólares de ingresos por este rubro y casi cinco millones de telespectadores por este mismo concepto.

Además, en México se espera que casi 60 millones de personas vean la pelea a través de las dos televisoras más importantes del país, en tanto que a nivel mundial no se puede determinar la cantidad de aficionados que la presenciarán en los 120 países que adquirieron la señal.

Y todo se generará en la “T-Mobile Arena”, donde un cancunense enarbolará la bandera de este importante destino turístico, participando en una gigantesca promoción, en la que a Cancún le tocará su parte.

Sin embargo, no todo es “miel sobre hojuelas”, ya que lamentablemente Aguirre no cuenta con el respaldo que, debería entregar la Cojudeq, que encabeza Antonio López Pinzón a los talentos quintanarroenses, pese a que a su manera, está generando una gran promoción del nombre “Cancún”.

Cumplirá un sueño

“Estoy contento y agradecido, es mi sueño desde los cuatro años, pelear en Las Vegas desde que agarré esta pasión por el boxeo, se cumple uno de mis sueños al igual que ser campeón del mundo, que algún día va a llegar, hoy estoy contento y agradecido”, dijo vía telefónica.

Aseveró que luego de sus triunfos en Los Ángeles e Indio, California, espera un tercer triunfo en territorio estadounidense, ahora en una importante velada y con mejoras en su accionar.

“Se ha visto el trabajo con mi entrenador, Joel Díaz, la diferencia ha sido poder hacer sparring de nivel con Matthysse, Diego de la Hoya, Vergil Ortiz, Jessie Magdaleno; he tenido buenos sparrings y eso te incrementa la confianza, te sientes preparado para verte bien”, aseguró.

Dijo estar listo para presentarse y obtener la victoria; descartó sentirse presionado y sí motivado, sobre todo por el trabajo de gimnasio y por el apoyo que le brinda su promotor Pepe Gómez.

“Quiero una pelea de título, después ir por un campeonato del mundo, no me desespero, es cosa de paciencia, soy paciente, me han llegado estas oportunidades y no hay que quererse comer el mundo muy rápido, es poco a poco, con trabajo duro y disciplina se llega al objetivo”, concluyó.

Presencia quintanarroense

El 15 de septiembre de 2012, el chetumaleño Sergio “Yeyo” Thompson se convirtió en el primer quintanarroense en disputar un combate en Las Vegas. Puso fuera de combate en el segundo asalto al boricua Carlos Claudio, en pelea disputada en el “MGM Grand Garden Arena”.

El 30 de marzo de 2013, el cancunense Miguel Ángel “Alacrán” Berchelt Cervera, actual campeón de peso Superpluma por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), fue el segundo púgil de Quintana Roo en presentarse en la “meca del boxeo mundial”. Noqueó también al puertorriqueño Carlos Claudio, pero en el primer round.

Y el 8 de marzo de 2014, el “Yeyo” regresó a Las Vegas para imponerse por decisión unánime al jalisciense Ricardo “Dinamita” Álvarez, estando en disputa el cetro Internacional de peso Ligero del CMB.