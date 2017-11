Listo para ser la ‘Persona del Año’

CIUDAD DE MÉXICO

Agencias Quequi

Éste año el cantante Alejandro Sanz será reconocido como la Persona del Año un día antes de la ceremonia de entrega de los Grammy Latino y para el español es un motivo de orgullo saber que su labor musical y social son reconocidas por sus compañeros y seguidores.

“Es algo bonito el reconocimiento de los Latin Grammy es casi un abrazo que te da la Academia, que te reconoce los años de trabajo, cómo has desarrollado tu carrera hasta este momento y los valores que has logrado transmitir y que a todos nos gusta ver en nuestra sociedad, todo ese tipo de cosas no sólo el impacto que pueda tener tu música, sino también el social y la verdad es algo que me llena de orgullo.

“Ellos tienen muy en cuenta la parte social a la hora de otorgar la Persona del Año, de hecho todo lo que se recauda esa noche, que es bastante porque las mesas se venden, ese dinero se va para la fundación de la Academia del Latin Grammy” compartió Sanz en entrevista telefónico desde Miami.

Médicos Sin Fronteras, Greenpeace y Save The Children son algunas de las organizaciones filantrópicas por las que Sanz será reconocido por la Academia el 15 de noviembre en el Mandalay Bay Convention Center de Las Vegas, pero para el originario de Madrid, España, hay muchas más oportunidades de ayudar a las personas y de hacerlas sonreír.

Para Sanz 2017 es un año de celebración, solidaridad y reconocimiento, un año en el que también él celebró Más, el álbum más importante de su carrera artística, con un concierto que se plasmó en el CD y DVD llamado Más es Más, que saldrá en diciembre y con el que el español recuerda una importante época de su vida.

“Ya había dicho que quería hacer un concierto único e irrepetible. Hice un escenario especial para este concierto, diseñado para ese día, y la verdad es que estaba viendo las imágenes del DVD que va a salir en diciembre, porque ya no pude verlo de fuera el día del ensayo, pero la verdad que fue una noche que voy a recordar el resto de mi vida”, dijo emocionado.