Llama hipócrita y prepotente a Martha Debayle

Ciudad de México

Agencias Quequi

La comediante Sofía Niño de Rivera criticó la actitud de la locutora Martha Debayle, luego de que esta la censurara y fumara en la cabina de radio frente a su prima embarazada.

La standupera subió un video a Facebook donde explica lo complicado que fue asistir a una entrevista con Debayle para dar a conocer Reinserta, un programa social impulsado por su prima Saskia que busca ayudar a mujeres que están en la cárcel.

Explicó que cuando llegó, la conductora estaba enojada por un problema con su hija y se expresó de manera negativa acerca de tener hijos.

Dijo que “los hijos eran una pesadilla”, a lo que ella contestó que era demasiado tarde pues su prima estaba embarazada.

Explicó que momentos después, al iniciar la entrevista, Debayle prendió un cigarro sin preguntar si les molestaba pero no dijeron nada al entender el potencial y nivel de difusión que tendrían.

Pese a haber resistido el mal trato de la conductora nicaragüense, Sofía reveló un dato que la molestó: fue censurada.

Esto luego de que en un video anterior Niño de Rivera dijera “fui a una entrevista con una persona de radio muy importante y ella fumó en la cabina”, lo que provocó, aún sin haber mencionado nombres, que la conductora y W Radio fueran multados por violar la ley.

“Hoy nos habla la conductora del programa y nos dice que no van a pasar la entrevista… Nos dijeron que no iban a pasar la entrevista que porque no querían que se armara un pedo y básicamente, yo creo que no van a pasar la entrevista porque Martha Debayle se ardió y dijo, saben que, como se atreven a criticarme de esta manera, esto se va a la mierda y no pasaron la entrevista”.

Señaló que esto se puede comparar “con el gobierno” porque si los criticas, te censuran.

“Es una persona que no vio más allá de ella, no vio que Reinserta es un proyecto del que todo el mundo se debió enterar, que esa entrevista era súper importante para la gente… pero decidió que ella es mucho más que esto”.