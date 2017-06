Logran las autoridades cazar a Roberto Borge

Ya inició el proceso de extradición para regresar a México al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, detenido la noche del domingo en Panamá, para enfrentar acusaciones por lavado de dinero, a través de la venta subvalorada de 24 terrenos, a un costo para el erario de 5 mil millones de pesos.

México tiene un plazo de 60 días para ingresar su solicitud de extradición, posterior a lo cual, una vez que Borge Angulo ingrese al suelo mexicano, autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) solicitarán al juez que mantenga al exgobernador tras las rejas, por existir el riesgo de que pueda evadirse.

Así lo anticipó Israel Salas, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), quien explicó que el delito por el que se le acusa a Borge Angulo no es grave, por lo que podría alcanzar caución. No obstante, esta acusación no es la única investigada por las autoridades federales, por lo que próximamente podrían girarse nuevas órdenes de aprehensión en su contra, por distintos delitos.

De acuerdo a la SEIDO, en coordinación con autoridades de Panamá, se localizó a Borge Angulo en un hotel de la ciudad capital (la Torre Trump), desde donde se movilizó al aeropuerto para abordar un avión rumbo a París, Francia, momento en el que procedió su detención.

El exgobernador no opuso resistencia al momento de su arresto. Tampoco se conoce que alguien más lo acompañara.

“Ya se inició el proceso de extradición a solicitud de México ante el gobierno de Panamá. Esperemos que se ejecute este procedimiento a los sesenta días y continuar con su entrega a las autoridades mexicanas”, dijo este lunes Alberto Elías, subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR.

El exgobernador fue trasladado la tarde de este lunes a la Dirección de Investigación Judicial tras ser detenido por las autoridades panameñas y la Policía Internacional (Interpol). Notoriamente más delgado y portando un chaleco antibalas con la leyenda “policía”, Borge Angulo se mantuvo callado y serio mientras duró su trámite de ingreso.

El subdirector de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de Panamá, comisionado Manuel Bonome, explicó que para la extradición solicitada por México debe haber una comunicación entre ambas procuradurías, y que el proceso debe enfrentar el procedimiento legal para este tipo de casos.

La PGR lo acusa de “operaciones con recursos de procedencia ilícita”, que involucran 24 inmuebles con un valor de mercado de 5 mil millones de pesos.

Cabe destacar que aunque tiene sus derechos suspendidos, Borge Angulo aún permanece en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Aunque el expediente para consumar su expulsión está listo, este dictamen ha permanecido “congelado”, para no afectar los procesos electorales que concluyeron el domingo.

CON HISTORIAL

Borge comenzó a estar en “el ojo del huracán” cuando en agosto del año pasado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició una auditoría sobre las actividades del Gobierno.

En octubre de ese año, la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados dio a conocer que había una demanda contra el exgobernador.

Para enero de 2017, los diputados del Congreso quintanarroense informaron que la Secretaría de la Gestión Pública alistaba al menos 30 demandas más en contra de colaboradores de Borge por irregularidades en organismos como la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), en la Consejería jurídica y en la empresa VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A de C.V.

Un mes después, Rafael del Pozo Dergal, titular de la Secretaría de Gestión Pública, dio a conocer que el Gobierno de Quintana Roo debe devolver más de 4 mil 700 millones de pesos después de que no se pudiera comprobar el uso de ese presupuesto en obras públicas o programas sociales de 2012 a 2014.

Apenas ayer, este funcionario reveló que se interpuso la primera de cuatro nuevas denuncias ante la Fiscalía General del Estado, por la desaparición de otros 5 mil millones de pesos en apoyos agrícolas, en donde se involucra a la Secretaría de Desarrollo Agrícola y Rural, además de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Por su parte, el titular interino de la Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo), Manuel Palacios Herrera, señalo que se le envió a la PGR al menos ocho carpetas de investigación en contra de Roberto Borge Ángulo para continuar con el proceso, además de que también se han solicitado información de al menos seis funcionarios de alto nivel.

Entre los nombres, sobresale la ex directora del Instituto del Patrimonio de la Administración Pública, Claudia Romanillos Villanueva como presunta responsable de la enajenación irregular de predios propiedad del estado.

Aseguró que desde noviembre se ha trabajado en coordinación con las autoridades federales, quienes incluso el pasado 10 y 11 de mayo enviaron peritos para recabar información para tener elementos para la detención de Borge Angulo.