Los borgistas José Alonso Ayuso y Magaly Achach se apropian ilegalmente de terrenos QRoo

QUINTANA ROO.- Cuando quiso pagar el predial de su terreno en Cancún, esta comerciante de la Ciudad de México, se encontró con una terrible sorpresa, su propiedad estaba a nombre de otra persona.

“Cuando regresé a Cancún, ahora sí, decidida a pagar el predio, me encontré con la noticia, con la novedad, de que ya no estaba el predio a mi nombre, ya no había salido la boleta a mi nombre, había salido a nombre de otra persona”, denunció.

El terreno de casi una hectárea, para el que ahorró toda su vida, estaba perdido.

“Y sale la boleta a nombre de otra persona ¿De qué persona? Del profesor Ayuso, José Alonso Ayuso Borges ¿Y usted conoce a este señor? No”, dijo la comerciante.

Es el título de propiedad original dice: 9 mil 917 metros cuadrados, en el poblado Alfredo V. Bonfil, del Municipio Benito Juárez-Cancún.

“Después supe que esta persona era esposo de la exalcaldesa de ahí de Cancún, Magaly Achach”, afirmó la comerciante.

Héctor Gerardo Ruiz, apoderado legal de la comerciante, denuncia que se apropiaron del terreno.

“Ellos aquí manifiestan que la señora les hizo una venta, donde ellos supuestamente le pagan 5 millones 775 mil pesos, cosa que no es comprobable, porque no existe ningún documento”, reiteró Gerardo Ruiz.

José Ayuso, quien es líder del Frente Único de Colonos de Cancún, aparece en la escritura como nuevo propietario del terreno.

Es esposo de Magaly Achach, exalcaldesa de Cancún.

El apoderado legal agrega que, en el presunto despojo, participó Sonia Magaly Ayuso Achach, hija del matrimonio y actual titular de la Notaría 75 de Cancún.

“La compra venta y la escrituración se hizo en la Notaría 75, donde es titular la hija”, reiteró el apoderado legal de la afectada.

Dice que la comerciante no puede vender en forma individual, porque está casada por bienes mancomunados.

“No puede ser posible, la señora tiene 30 años de casada, una sociedad conyugal. La compra-venta que se dice aquí, es ficticia”, explicó Héctor Gerardo Ruiz.

Solicitamos una entrevista a José Ayuso, vía telefónica.

“¿Es don José Ayuso Alonso Borges? Así es, ¿Cómo le va buenas tardes? Buenas tardes, fíjese que estoy preparando un reportaje, sobre un despojo de una persona que entrevistamos, de una hectárea de terreno, en la zona de Alfredo V. Bonfil, nos dice que ese terreno pasó a nombre de usted. Queremos pedirle una entrevista sobre esto. Bueno, bueno”, concluyó la llamada.

Entre 1999 y 2002, Magaly Achach fue alcaldesa de Cancún y nombró director del DIF municipal a su esposo, José Ayuso.

“En el Registro Público de la Propiedad no es simplemente un predio que tienen a nombre del señor José Ayuso Borges, estamos hablando que él nada más tiene 22 predios a su nombre, son 16, y en general la familia, los 3 hijos y el papá, estamos hablando de 26 propiedades en Cancún”, denunció el apoderado Héctor Gerardo Ruiz.

Magaly Achach es tía de Paulina García Achach, exsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del exgobernador Roberto Borge, quien fue detenida a principios de mayo pasado, acusada de participar en la venta irregular de terrenos en Quintana Roo.

Salió libre después de garantizar una fianza de 39 millones de pesos que le permitió seguir su proceso en libertad.

Según el apoderado legal, el terreno de una hectárea que fue despojado, fue fraccionado en 4 partes a nombre de familiares de Magaly Achach, donde construyeron una lujosa finca.

“La señora Magaly Achach Soria construyó una Hacienda que ellos denominan La Quinta de los Abuelos, es una hacienda que tiene unas palapas y una alberca. En el terreno el cual fue el despojo”, concluyó el apoderado legal de la afectada, Hector Gerardo Ruiz.