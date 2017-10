Mantienen los guerrerenses su tradición

Por Héctor Bello Guadarrama

La Asociación de Guerrerenses en Quintana Roo, celebró su 168 aniversario de haberse constituido como entidad en el país, con un evento en el que se mostró parte de la cultura, las tradiciones, la comida y el folklore de este estado, cuya población migrante se convirtió en la primera fuerza de trabajo en los primeros años del destino turístico de Cancún, reconoció Rodrigo Negrete Guzmán, presidente de la asociación.

Según lo comentado, la comunidad guerrerense estaría considerando participar en los siguientes comicios, para apoyar candidatos a los diferentes cargos de elección que estarán en juego, pero que aún no se habrían definido. Y esperarían poder hacerlo por un guerrerense que pudiera ser cobijado en Quintana Roo.

Si bien al momento no hay ningún guerrerense radicado en Quintana Roo, que sea postulado para algún cargo de elección por algún partido político, no descartó que alguno pudiera serlo en las próximas semanas. Y en caso de que no sea así, afirmó que la estructura de los oriundos pudiera sumarse para favorecer alguna fuerza, sea la que encabece el PRI, o el PRD, o alguna otra que se acerque a ellos para tener su cobijo.

PROYECTOS

Aun cuando en días pasados, los guerrerenses de los diferentes municipios se reunieron en Cancún para acordar sumarse al proyecto del Partido Encuentro Social en Quintana Roo, que es encabezado por el regidor Gregorio Sánchez Martínez, los asociados aseguraron que aun no habría definición para todos los cargos que estarán en juego en la siguiente elección

“En su momento vamos a determinar con quién vamos a estar; tenemos a gente muy preparada”, señaló.