Marcha en contra de Bin y Uber

PLAYA DEL CARMEN

Se manifiestan decenas de taxistas del sindicato “Lázaro Cárdenas del Río”, al pie de la terminal marítima de Playa del Carmen.

El motivo es que a cuatro meses de haberse manifestado contra la empresa de transporte Bin por operar de manera ilegal en el muelle, las autoridades no han hecho caso a sus reclamos.

Y es que, de acuerdo con el operador Sebastián Jiménez, “la manifestación es contra la empresa de transporte Bin, cuyos operadores se acreditan como taxistas oficiales, que no son, porque es gente de servicio federal que vienen del Aeropuerto Internacional de Cancún a instalarse con permisos de la administración pasada de Borge, que dejó muchas anomalías en el muelle fiscal”, comentó.

Y es que, según relató el entrevistado, la empresa Bin opera de manera ilegal solapada tanto por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) como por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) ya que han permitido que labore en zona municipal, donde hacen carga de pasaje, cuando solamente por ley podrían hacerlo en zona federal.

“Esta situación afecta la economía de unas mil familias que dependen del trabajo que hacemos los taxistas en esta zona”, comentó el afectado refiriéndose al sitio de taxis “La piña loca”, ubicada cerca de la terminal marítima, a donde ya no llega el turista, porque los operadores de Bin que tienen un módulo en la terminal los “coyotean”, cobrándoles incluso el doble de lo que les cobraría un taxi del sindicato.

Además, el reclamo del centenar de operadores va contra la empresa naviera Ultramar que no ha retirado su publicidad de las camionetas de Bin y que incluso, hasta hace poco, dejaba a sus operadores que subieran al barco a vender los boletos. (Luis García)

‘ES COMPETENCIA DESLEAL’

Mediante una manifestación pacífica en la zona turística de Playa del Carmen, taxistas de Solidaridad rechazaron la entrada de Uber a Quintana Roo y llamaron a demás sindicatos y transportistas a hacer un frente común contra la iniciativa de Ley de Movilidad que se analiza en el Congreso del Estado el cual permitirá que esta y otras plataformas funcionen en la legalidad en el estado, pues no solo afectará a los gremios, afirman, sino a toda empresa formal de transporte, pues el 40% de las ganancias por brindar este servicio se van a Estados Unidos, mientras que para los locales, el 100% de la derrama se queda para las familias quintanarroenses.

“Esa iniciativa no puede pasar porque esa empresa (Uber) es una empresa ilegal, que viene a Quintana Roo a hacer un trabajo desventajoso por la competencia desleal que nos afecta no solo a los sindicatos de taxistas, sino también a las empresas establecidas como a las camionetas federales, de transportes como el ADO y a todo lo que implica el transporte público federal aquí en el estado, por eso creo que hay que unir fuerzas para que esto no avance”, expresó el líder de la manifestación.

Los agremiados aseguraron que se suman a las movilizaciones de taxistas de otros municipios de Quintana Roo, así como los que a nivel nacional se han manifestado en contra de la entrada de Uber, pues asegura que le está dando “un golpe bajo” a miles de familias que en todo el país se han visto afectados por su legalización en otros estados, pues no paga impuestos ni permite que toda la derrama sea para México.

“Queremos aclarar que todo lo que los transportistas de Quintana Roo ganamos por nuestro servicio, se queda en el estado, por eso le pedimos a los diputados locales que consideren este punto fundamental, pues nosotros somos gente de casa que hemos respetado todos los puntos que nos han impuesto; hemos sido fieles a las normas que rigen el transporte, por eso les pedimos que nos respeten el derecho que tenemos por estar en la legalidad”, finalizaron. (Heiby Morales)