Mariana Zorrilla estaba de fiesta con Alan Pulido cuando cayó Borge

A diferencia de Gabriela Medrano Galindo, ex diputada federal que fuera pareja sentimental de Roberto Borge Angulo, quien está desaparecida de redes sociales; la ex esposa del ex gobernador de Quintana Roo, Mariana Zorrilla se mantiene activa en Twitter e Instagram.

En su cuenta de Instagram, Zorrilla Erales dejó ver los momentos de felicidad que vive con sus hijas y al parecer con su nueva pareja.

El 4 de junio, fecha de la detención y cuando Borge planeaba volar a París, su ex esposa estaba en la Ciudad de México.

El día 5, en el primer día de reclusión del ex priista (con quien procreó a Roberta y Paulina) de quien se divorció en 2016, Mariana Zorrilla estaba de fiesta, al parecer en la Riviera Maya; donde el futbolista pasaba unas vacaciones, según consta en sus redes sociales.

Roberto Borge contrajo matrimonio con Mariana Zorrilla en 2009, poco antes de asumir la candidatura a la gubernatura de Quintana Roo y estuvieron casados hasta 2016. Casi al final de su gobierno, cuestionado desde años antes.

Mariana Zorrilla no ha comentado nada públicamente sobre la detención del padre de sus hijas, sólo ventila lo feliz que es de estar con ellas y aparentemente con una nueva pareja.

Sus publicaciones actualmente están dedicadas a sus hijas y a subrayar los parabienes que le otorga la vida.

(Por 24 Horas)