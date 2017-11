Mas de 280 municipios perderán certificado por la ‘tramitomanía’: Cofemer

SOLIDARIDAD.- En contra de la “tramitomanía” que evita crear nuevas empresas se pronunció la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, informó su titular, Mario Emilio Gutiérrez Caballero.

Al momento sólo 40 municipios han cumplido con todos los lineamientos, por lo que cerca del 80 por ciento de los 320 municipios podrían perder el certificado.

Prácticamente 280 municipios están en la mira porque no han logrado cumplir con los lineamientos.

“Teníamos 320 municipios, pero al hacer las inspecciones físicas no estaban funcionando… Los lineamientos, el 4 de octubre establecen un artículo transitorio y se les da 18 meses al municipio, el cual vencerá en abril del próximo año, si a esa fecha no tenemos certificados a resto de los municipios se les tendrá que retirar el certificado”.

(Por Yesenia Barradas | Quequi)