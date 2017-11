‘Mi prioridad, la participación ciudadana’

Por Raimon Rosado

“La transparencia y la participación ciudadana son elementos primordiales para transformar la forma de hacer política, muestra de ello son los resultados que ha dado el Poder Legislativo en Quintana Roo a un año de ser liderado por la nueva mayoría” afirmó el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Emiliano Vladimir Ramos Hernández, durante su visita a las oficinas del Grupo Quequi.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso del Estado, dio a conocer que en el primer año de trabajo legislativo, se alcanzaron importantes logros en materia de transparencia, “hoy todos los quintanarroenses pueden acceder a la información que se genera en el Congreso, una de las primeras acciones que tomamos fue la de establecer que todas las sesiones deberán ser públicas y difundidas en tiempo real a través de las redes sociales de la legislatura, así como las reuniones de comisiones que anteriormente se hacían a puertas cerradas; se conformó una agenda con base en las propuestas ciudadanas, eliminamos el fuero y se reformó la Ley Electoral, como lo pidieron los ciudadanos para reducir el financiamiento a partidos políticos, a partir del 2018.”

A pregunta expresa sobre si aspira a contender por la presidencia municipal de Benito Juárez durante el proceso electoral del 2018, el diputado del PRD, Emiliano Ramos Hernández, respondió: nací en Cancún y evidentemente lo que pasa aquí me duele. Es inevitable añorar el Cancún apacible donde crecí. Por el momento me encuentro dedicado a hacer más y mejores leyes. Si la gente de Cancún me lo demanda, en el momento electoral oportuno comunicaré mi participación como candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez y para el caso de que así fuera, mi participación estaría enfocada a sacar a mi ciudad de sus problemas, pues no estamos para experimentos, ya que necesitamos a gente que ame esta ciudad, que esté comprometida con su municipio, que conozca nuestros problemas y que además tenga claro que solo se puede gobernar con la participación de los ciudadanos”, afirmó.

Ramos Hernández destacó que a través de su labor legislativa y social, busca amalgamar alternativas que permitan mejorar la calidad de vida a través de la convivencia e interacción ciudadana, sin dejar de lado la inclusión, con base en reformas transversales sobre varias leyes, que las personas con discapacidad merecen en espacios como escuelas y otros servicios, al igual que los demás niños, jóvenes y ciudadanos en general; “cuando la gente se organiza, el cambio se agiliza, mediante la democracia participativa. Por eso, a partir de noviembre instalaré mesas ciudadanas, para conocer de manera directa, qué es lo que necesita Cancún para salir adelante”.

En este sentido el también ex dirigente estatal del PRD, dijo que es necesario enaltecer el valor de la familia como eje central de nuestra sociedad, al ser muy fuertes los problemas de desintegración familiar que sufre Cancún.

Ramos Hernández, trabaja en la creación de nuevas Iniciativas de Ley, en las que la voluntad plural ciudadana, será la que determine el rumbo que deberá seguir el trabajo político y gubernamental, en aspectos que directamente les atañen, cuyo resultado sea la recuperación del sano entorno familiar con el que él y muchos otros cancunenses natos, crecieron durante los primeros años de vida de este pujante polo turístico.

Asimismo anunció que, en breve presentará varias iniciativas en materia de Participación Ciudadana, así como modificaciones a la Ley de Alcoholes a fin de poner candados para la apertura de más expendios de bebidas alcohólicas, “la idea es proponer la ampliación de 200 a 500 metros de distancia entre una vinatería y otra y a no permitir el fincar patentes si el espacio asignado no cuenta con uso de suelo definido. Ello a colación de que en las observaciones sobre la Alerta de Género para nuestro estado, se destaca al consumo de alcohol como una de las causales para infligir violencia de género”.

Finalmente el legislador, se comprometió a darle seguimiento a las 84 denuncias que interpuso como presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso local, contra ex funcionarios estatales, por un monto global de 11 mil 800 millones de pesos, “en un hecho histórico en la vida política y legislativa de Quintana Roo, sobre lo que aún se prevén inhabilitaciones, hacia unos 100 exfuncionarios y revisiones a las cuentas públicas municipales, en los próximos seis meses”, concluyó.