Montan operativos preventivos

Puerto Morelos

Con la finalidad de salvaguardar la tranquilidad y seguridad de los habitantes y visitantes a este destino turístico, la Dirección General de Seguridad Pública, Tránsito y Policía Turística, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), realizaron el fin de semana un operativo conjunto de seguridad y prevención, reportándose todo en orden.

Aunque los retenes instalados en puntos estratégicos como el Puerto, Zona Hotelera, en la carretera a la altura de Bahía Petempich, zonas urbanas, abarcando hasta la delegación de Leona Vicario, Ruta de Cenotes y la comunidad de Central Vallarta, no han sido del agrado de los ciudadanos que no están acostumbrados a estos tipos de revisiones, y más cuando la mayoría no tiene en regla sus documentos básicos como son la licencia de conducir y la tarjeta de circulación.

Sin embargo, el comandante Gumersindo Jiménez Cuervo, señala que los operativos que llevan a cabo sus elementos y que se extienden a toda la geografía municipal, es por la misma seguridad de la gente, pues lo que se busca es detectar el tráfico de droga y armas, ante los recientes hechos de violencia registrados en el otrora apacible Pueblo con Encanto.( Por Guillermo Olán > Quequi)