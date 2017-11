Muestra su lado oscuro

Los Ángeles

Agencias Quequi

Si hay algo que Taylor Swift sabe hacer mejor que nadie es causar revuelo. Después de sus sonadas peleas y truenes con Kanye West, Katy Perry, Calvin Harris, Kim Kardashian y Tom Hiddleston la intérprete y famosa compositora eliminó todas sus publicaciones de sus redes sociales el pasado agosto. Un par de días después reveló la portada de su sexto álbum de estudio, el cual se titula Reputation y hoy está disponible en todas las plataformas digitales y tiendas físicas.

Otra especialidad de Swift es reinventarse con su música, exigiéndose cada vez, algo que es muy notorio en este nuevo álbum del cual escuchamos primero Look What You Made Me Do, sencillo que cava en lo más profundo de la celebridad mostrándose oscura, vengativa y dispuesta a terminar con quien se meta en su camino.

El estreno de este video se entrenó en los MTV VMA’s, rompiendo el récord del video más visto en un 24 horas, alcanzando una cantidad de 49.2 millones de reproducciones.

A continuación llegó Ready For It? tema cuyo video contiene mucho CGI-heavy, cyberpunk y está protagonizado por dos Taylors competidoras. Por último llegaron Gorgeous y Call It What You Want, el primero al igual que Ready For It fueron producidas por Max Martin y Shellback, el equipo que hizo los éxitos de Shake It Off, Blank Space y 22.