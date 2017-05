Ni sus gritos la salvaron de la auditoría

COZUMEL

Por Luis Roel Itzá > Quequi

Desde ayer, le revisan las cuentas a la alcaldesa cozumeleña. Personal de la Auditoria Superior del Estado (Aseqroo) cayó de sorpresa a la Tesorería Municipal, a pedirle cuentas a su titular sobre los ingresos y gastos del municipio

Esta acción no le agradó a la presidenta municipal, Perla Tun Pech, quien con gritos y amenazas intentó evitar la revisión, pues argumentó que no le avisaron con tiempo.

Pese a todos sus reclamos, a la munícipe no tuvo más opción que permitir que la auditoría que se llevara a cabo, pues tienen la autoridad para hacerlo, según informó una fuente al interior de dicha dependencia estatal.

De acuerdo a la fuente, el equipo de contadores enviados por el Aseqroo arribó a la Tesorería Municipal el pasado lunes por la mañana, para entrevistarse con su titular, Elsy Tun Celis, con la finalidad de realizar una revisión a las cuentas del Ayuntamiento, situación que es permitida en la ley y que ya se ha realizado del mismo modo en otros municipios de la entidad.

No obstante, a la alcaldesa cozumeleña, Perla Tun Pech, no le agradó la presencia de los auditores en la ínsula, debido a que no le avisaron con anticipación.

Por ello, con el estilo que la caracteriza, se puso a gritarle a los contadores, exigiendo que se fueran y solicitando explicaciones.

Eventualmente se calmó, cuando se enteró que, de las cuentas que serán revisadas, a ella le toca sólo un trimestre, pues están enfocados en las de 2015 y 2016, mayormente de la administración pasada, correspondiendo sólo de octubre a diciembre los gastos realizados por la administración de Perla Tun Pech.

Los contadores buscan actualmente, entre la poca documentación que dejaron el ex presidente municipal, Fredy Marrufo Martin, y su tesorero Antonio Baduy Moscoso, evidencias del presunto mal manejo financiero realizado en ese gobierno, para que se haga válido el Juicio Político en contra del ex mandatario cozumeleño y se le inhabilite como funcionario público; todo parece indicar que así será.

Marrufo Martín, actualmente delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), fue denunciado por la actual administración ante el Congreso del Estado por supuestos desvíos de 121 millones de pesos, derivado de inconsistencias en 73 cuentas bancarias.