Nietos de Cantinflas impugnarán testamento de su padre

Ciudad de México

Agencias Quequi

Mario y Valentina Moreno del Moral, así como Gabriel y Marisa Moreno Bernat, nietos de Mario Moreno “Cantinflas” impugnarán el testamento que reconoce a Aurora Marbez, viuda, como heredera universal de su padre Mario Moreno Ivanova.

“Aurora es la heredera universal y en segunda instancia están sus tres hijos, eso se nos hace muy raro, a lo mejor Ivanova estaba influenciado, manipulado, o no estaba en sus cinco sentidos, por eso vamos a impugnar el testamento”, dijo en entrevista Mario Moreno del Moral a Ventaneando.

Debido a que los cuatro nietos del actor no llevaban una relación cercana con su fallecido padre, Del Moral confesó que no pelearán por sus bienes materiales. “De sus cosas no estamos pidiendo nada, no estamos en el papel de hablar mal de él porque ya falleció y no se puede defender, pero estamos peleando las cosas de mi abuelo”.

Los jóvenes lucharán para recuperar los derechos de la imagen de su abuelo pues consideran que estos deben quedar en la familia del “Mimo de México”.

“Una persona ajena a la familia, por un corto matrimonio de menos de tres años, quiere adjudicarse todo. Lo que queremos es que ella deje de lucrar con la imagen de mi abuelo, ella está vendiendo licencias a las cuales podríamos darle un mejor uso”, manifestó el primogénito de Moreno Ivanova.

Aparte de los derechos, Mario, Valentina, Gabriel y Marisa pugnarán por las pertenencias y artículos personales de “Cantinflas”.

“Ella tiene todos los artículos personales de mi abuelo que todavía quedan, las cosas que tuvo a lo largo de su vida, las fotografías de sus películas ella las tiene y no tiene ningún derecho de tenerlas en su casa”, agregó Moreno del Moral.

Antes de finalizar la entrevista, el hijo mayor de Mario Moreno Ivanova afirmó que esto no se trata de unión de intereses entre hermanos, pues la relación entre ellos siempre ha sido buena.