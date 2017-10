No certifica acuerdo nuclear con Irán

Washington

Por Agencias Quequi

Cada vez más alejado de sus aliados europeos, Donald Trump ha anunciado que no certificará el pacto nuclear con Irán y que deja que sea el Congreso quien decida su futuro, siempre que imponga nuevas limitaciones. La medida, abre una estrategia mucho más agresiva con Teherán y un capítulo incierto para Oriente Próximo. “Cuando más tiempo se ignora una amenaza, mayor se vuelve. Voy a cerrar un camino que lleva al terror, la violencia y el arma nuclear”, dijo Trump.

El presidente elevó el tono. Frente a la discreción de sus asesores, volcados en minimizar el incendio, Trump trazó un aguafuerte de un “régimen fanático, dictatorial y terrorista”. Un semillero mundial de “destrucción y muerte” que tiene que ser frenado. “Irán nunca tendrá la bomba atómica. Las agresiones no han dejado de incrementarse y es hora de ponerles fin”, zanjó el presidente.

SANCIONES

Su rotundidad, que generó un inmediato rechazo de Irán, vino acompañada con el anuncio de nuevas sanciones económicas a la Guardia Revolucionaria y la decisión de no validar el acuerdo. Un paso que, sin reactivar los latigazos económicos al programa nuclear iraní, sí que persigue ampliar la diana contra el régimen de los ayatolás.

“En base al expediente de hechos que he presentado, hoy (viernes) anuncio que no podemos y no haremos esa certificación”, dijo Trump en una intervención en la Casa Blanca en la que anunció una estrategia más dura contra Teherán.

‘EU más aislado que nunca’

ISRAEL

Por Agencias Quequi

Ante las duras palabras que el presidente Donald Trump dirigió a Teherán ayer, durante la presentación de la nueva estrategia de Estados Unidos, sobre el acuerdo nuclear de Irán que el mandatario estadounidense rechazó certificar, Irán respondió con la misma contundencia: “Estados Unidos está más aislado que nunca”, sentenció el presidente iraní, Hasan Rohani, quien aseguró que el pacto es “mucho más fuerte” de lo que él pueda creer.

En la misma línea apuntó la Unión Europea, que aseguró que no corresponde a ningún país poner fin al acuerdo iraní, como amenazó Donald Trump que así será si el Congreso estadounidense o las otras potencias firmantes (Francia, Reino Unido, Alemania, China y Rusia) no consiguen corregir los “graves defectos” que, a su juicio, acarrea el “peor pacto de la historia”.