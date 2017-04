No hay orden de aprensión contra Góngora

SOLIDARIDAD.- El ex candidato a gobernador, Mauricio Góngora Escalante, desmiente a medios que publicaron información supuestamente filtrada ya que no ha recibido notificación alguna. Manifiesta que no se ha escapado a ningún lado y que se encuentra tranquilo en su casa, en compañía de su familia. Estos son los fake news:

(Por Redacción)