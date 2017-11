Obliga CIA A Trump a retractarse

WASHINGTON

Por Agencias Quequi

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que cree en las agencias de inteligencia de su país, que concluyeron que Rusia interfirió en las elecciones presidenciales estadounidenses, contradiciendo lo que dijo un día antes, al finalizar su visita en Vietnam antes de viajar a Filipinas.

En conferencia de prensa conjunta en Hanoi con su colega de Vietnam, Tran Dai Quang, Trump aclaró que él nunca dijo la víspera que hubiese creído o no al presidente ruso, Vladimir Putin, cuando éste le insistió que Moscú no interfirió en los comicios presidenciales de Estados Unidos.

“Lo que yo dije, y me sorprende que siga habiendo un conflicto en esto, lo que dije es que creía que (Putin) lo cree (…) Yo creo que él cree que ni él ni Rusia interfirieron en las elecciones”, explicó el mandatario estadounidense. “Sobre si yo creo o no, yo estoy con nuestra agencia. Yo creo en la información de nuestras agencias”, enfatizó a la prensa.

VERGÜENZA

Donald Trump “debería avergonzarse” por haber atacado a las cabezas de los servicios de inteligencia, dijo este domingo el ex director de la CIA, John Brennan.

“Se trata de ingenuidad, ignorancia o miedo (…) Creo que el presidente está intimidado (por el presidente ruso) Putin”, aseguró John Brennan, ex director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) (2013-17) y quien dejó el cargo tras la llegada de Trump a la Casa Blanca.

“Me parece particularmente reprensible que en el día de los veteranos Donald Trump ataque y ponga en duda la integridad y el carácter de Jim Clapper, que vistió el uniforme por 35 años”, dijo en el programa televisivo, donde apareció junto a Clapper, ex director nacional de inteligencia. “Pienso que es algo de lo que Trump debería avergonzarse”, añadió.

SE VEN SUS DEFECTOS

WASHINGTON

Por Agencias Quequi

Nuevo capítulo de confrontación entre Donald Trump y Kim Jong-un. La animadversión entre ambos presidentes sigue latente y el presidente estadounidense ha respondido al líder norcoreano a través de su cuenta de Twitter a la calificación de “viejo” que había vertido Kim Jong-un sobre Trump.

“Por qué me insulta Kim Jong-un llamándome ‘viejo’ cuando yo NUNCA lo llamaría ‘bajo y gordo’ Oh, bueno, he intentado mucho ser su amigo – y tal vez algún día esto ocurra!”, se puede leer en su cuenta oficial en esta red social.